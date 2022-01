Cómo saber si estás con un hombre inmaduro que nunca estará a tu altura

Dicen que las mujeres maduramos más rápido que los hombres, e incluso, estudios lo han comprobado.

Sin embargo, necesitamos a un hombre maduro a nuestro lado, que de la talla, y se comprometa en nuestra relación, así como lo hacemos nosotras.

Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos al lado de un hombre inmaduro, y esa relación que tenemos no prosperará.

Por eso, para saber si tu pareja es un hombre inmaduro que nunca se comprometerá a una relación seria, te damos algunas pistas.

Hombres inmaduros: señales que revelan que tu pareja nunca estará a tu altura

No te da el valor que mereces

Cuando un hombre no te da el valor que mereces, sino que solo le importa él y sus prioridades, puedes estar segura que jamás se va a comprometer.

Solo un hombre inmaduro está en una relación para preocuparse solo por él y no apoyar nunca a su pareja, como si fueras su premio y ya, así que sal de ahí.

No se comunica

La comunicación en la relación es vital, así que si tu novio no se comunica ni expresa sus emociones por ti, entonces es un hombre inmaduro.

Un hombre que no se comunica no está listo para una relación seria, solo te quiere para pasar el rato y ya.

Es celoso

Aunque por años los celos se han considerado algo bueno, e incluso nos hacen pensar que nos quieren más, no es así.

Los celos nunca son buenos, son tóxicos, y solo los hombres inmaduros son celosos, así que, si tu novio sufre de celos por todo, es momento de salir de ahí.

No es comprensivo

Si tu pareja no es comprensivo, no entiende tus necesidades ni lo que quieres lograr en la relación entonces no está a tu altura.

Necesitas a un hombre que te entienda, esté para ti, para apoyarte cuando lo necesites, y siempre se preocupe por tu bienestar.

Teme al compromiso

Todas queremos a un hombre que se comprometa en la relación, que sea nuestro compañero y nos motive a avanzar, por lo que, si tu pareja le teme al compromiso, nunca estará a tu altura.

Solo los inmaduros no se comprometen, así que si tu pareja piensa así, no te conviene.