Señales que indican que por nada en el mundo debes darle una segunda oportunidad

Tener el corazón roto es uno de los peores dolores que una puede atravesar. Te sientes desesperada y todo lo que pasa por tu cabeza es todo lo que pudiste haber hecho mal que llevó a que las cosas no funcionaran.

Sin embargo, esas noches de insomnio se convierten en un arma de doble filo ya que pueden llevarte a pensar en seguir buscando a quien se fue. Esto se complica más si ese ex continúa rondando por ahí, sin dejarte procesar las cosas ni seguir adelante.

El reciente caso de Khloé Kardashian y Tristan Thompson nos recuerda que no hay que conformarnos ni tampoco estar dando esas segundas oportunidades a cualquiera.

Khloe Kardashian

Ella no ha tenido el mejor historial en el amor y es que aunque hoy ha cumplido su sueño de ser mamá, ha estado envuelta en el escándalo por sus parejas. A pesar de las infidelidades, excesos y mentiras, ella siempre ha dado esa segunda oportunidad, algo que sólo termina lastimando más.

Y no es que ella sea la única culpable a la que hay que señalar pero sí puede marcar una pauta de por qué hay que saber cuándo cerrar el capítulo y no mirar atrás.

Siempre puedes darle a alguien el beneficio de la duda pero si echó a perder las cosas en el pasado, lo mejor que puedes hacer es perdonar y alejarte.

Aquí hay algunas señales de que tu ex no se merece que le des una segunda oportunidad bajo ninguna circunstancia.

No es la primera vez que te lastima

Una segunda oportunidad sólo se le da a alguien una vez e incluso entonces, no es algo que debas otorgar fácilmente. Una cosa es si tu pareja comete un error y consiguen llegar a un acuerdo para mejor y otra es que constantemente te esté haciendo daño con sus acciones.

Si le has dado numerosas “segundas” oportunidades y nada cambia, entonces no merece más de tu tiempo y atención.

SI no puedes olvidar lo que hizo

No hay que vivir con rencores pero olvidar y perdonar son dos cosas completamente diferentes. Ambas son difíciles y esto hace que muchas veces termines concediendo segundas oportunidades a quien no lo merece.

Cuando terminas una relación es lógico que extrañes y pienses que todavía amas a esa persona pero tienes que aceptar que no es para ti. Perdona y perdónate pero no te permitas volver ahí. Una vez que veas cómo mejora todo, empezarás a olvidar y abrirás las puertas a lo que en verdad mereces.

Las personas difícilmente cambian

La gente puede ser conversadora asombrosa. Pero decir algo y hacerlo realmente son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si escuchas hablar mucho de tu ex sobre cuánto han cambiado, busca la prueba.

Las acciones hablan más que las palabras. Entonces, si tu ex te está expresando, por ejemplo, lo digno de confianza que se ha vuelto, presta atención a cómo se comporta cuando te explica. ¿Su comportamiento y actitud son dignos de confianza? ¿O están filtrando mensajes y omitiendo detalles elevados sobre lo que han estado haciendo recientemente?

Existe una buena posibilidad de que se dirija a los mismos problemas. Esto está estrechamente relacionado con el puntero anterior. Es muy probable que, si tu ex no ha cambiado, te encuentres con los mismos problemas una y otra vez.

Es probable que vuelvan a producirse patrones similares si un individuo entra en la sociedad como la misma persona que la dejó. Si su ex no aprendió nada de su última relación juntos y no se tomó el tiempo para crecer como persona y como pareja, es probable que tenga algunos de los mismos problemas que la última vez.

Es difícil decir que una segunda oportunidad funcionará o no pero es un hecho que si se da, ésta debe sacar lo mejor de ambos.

Cuando quieren encontrar soluciones para viejos problemas, cuando notan un cambio en sus acciones y están dispuestos a intentarlo, entonces es buena señal.