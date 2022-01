Afirmaciones de amor propio para comenzar el 2022 con mejor autoestima

Para muchos, un año nuevo significa el comienzo de un nuevo ciclo, una renovación que puede ser tanto física como espiritual. Aunque la tradición indica que existen algunos propósitos que debemos fijarnos cada año para cumplirlos a lo largo de 12 meses, esto a veces puede significar una presión extra a nuestra vida, especialmente cuando comienza a acercarse el final de año y nos damos cuenta que aún no hemos logrado las metas que nos fijamos.

Es por eso que muchas personas han optado por dejar los propósitos de lado, con el fin de poner atención a su salud mental. Una alternativa que ha surgido en los años recientes, son afirmaciones o propósitos de amor propio, enfocados a cuidar de la autoestima propia todo el año. A continuación te presentamos algunos ejemplos que puedes aplicar durante los siguientes meses.

Afirmaciones de amor propio para mejorar tu autoestima

Me perdono y me permito vivir

Aprender del pasado es importante, pero también el saber dejar ir las cosas que nos lastiman. Este año, un buen propósito es aprender de las experiencias pasadas y disfrutar del presente sin reprocharte por las cosas que no hiciste bien.

Mis límites son válidos y deben respetarse

El saber poner límites a otras personas es importante para cuidar tu salud mental y física. No debes sentirte culpable por decir que no a lo que no te hace bien, todos debemos aprender a poner límites y respetar los de las demás personas para poder llevar una mejor convivencia.

Lo que otros piensan de mi, no define quien soy

A veces pensamos que agradar a otros es importante, sin embargo es imposible caerle bien a todos. Es necesario comprender que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros y que lo más valioso es continuar trabajando en nosotros mismos sin concentrarnos en los demás.

No busco que alguien me ame, busco aprender a amarme a mí misma

El amor de una pareja puede ser muy enriquecedor para la vida de una persona, sin embargo no define nuestro valor. Antes de buscar el amor incondicional en alguien más, es importante trabajar para amarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas.

Creo en mí y trabajo para ser mejor

Para alcanzar nuestros objetivos es necesario reconocer nuestras capacidades y celebrarlas, así como continuar trabajando en nuestras áreas de oportunidad para tener una vida más plena y satisfactoria.

No me reprocho por lo que aún no tengo, valoro quien soy en este momento

Tener metas a mediano y largo plazo es importante para trazar el rumbo de nuestra vida. Sin embargo estas metas no deben convertirse en una carga que nos haga sentir mal por no haberlo conseguido en cierto tiempo. Es importante valorar nuestro camino propio y disfrutar de nuestra vida en cada etapa.

Merezco tener tiempo para mí misma

Aunque nuestras responsabilidades son importantes, también es necesario dedicar un día o unas horas para cuidar de nosotras mismas y de nuestra salud mental. No importa nuestra edad ni situación, siempre existen maneras de consentirnos y nutrir nuestra mente.