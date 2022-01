Razones por las que está bien bloquear a una persona, ¿paz mental o inmadurez?

Cerrar ciclos, tener una vida más tranquila o continuar tu camino ignorando y sin perjudicar a nadie son algunos de los beneficios que puede traerte bloquear a alguien de redes sociales.

Muchos dicen que estamos muy acostumbradas a tolerar conductas tóxicas en la vida real, pero ¿qué pasa cuando decides poner un límite en el mundo virtual y sacar de tu vida a aquellos que ya no tiene qué aportarte?

Todos en algún momento o por alguna circunstancia hemos usado el “botón” para bloquear o borrar amigos en redes sociales, ¿cierto? Sólo basta un clic para poner distancia a esa persona sin tener que dar una explicación.

Razones por las que está bien bloquear a alguien

Situaciones en las que es válido bloquear a un conocido

El tema puede resultar controversial, porque ya no solo basta con ignorar comentarios groseros y hasta ataques de personas cercanas, sino que la persona que decide es quién debe evaluar por qué lo hace (deslindarse, huir o suspender la relación).

Ante esto, te queremos compartir algunas razones por las que estás en tu derecho al bloquear a alguien de redes sociales sin sentirte culpable:

Cuidado mental

A menudo nos dicen que debemos cuidarnos mentalmente, pero muchas veces nos juzgan por que el bloquear puede indicar que falta de trabajo personal. Lo cierto, es que tenemos expectativas de las personas y el terminar una relación de tipo amistosa, familiar o de pareja, se refleja en ser consientes si va a mejorar o si es mejor dejar de intentarlo.

Dejar la vida en común a un lado

Si ya no te sientes cómodo con esa persona, lo más recomendable es cerrar el ciclo e ir forjando tu nuevo camino sin ataduras. No saber del otro, a veces es el arma más letal para esas personas tóxicas en redes sociales. Agradece lo que te aportó y despídete para que sigas adelante.

Dejar de depender del otro

Si por casualidad, la persona a la que bloqueas es tu ex novio, debes saber que tu felicidad ya no recaerá en él. Si te lastimó o si ya tiene nueva pareja es mejor no estar al tanto de sus publicaciones o de posibles indirectas.

Evitar acoso

Nunca faltan los conocidos que sin el menor tacto, comentan cosas negativas en tus fotos o estados de redes sociales. Termina de una vez por todas ese tipo de situaciones hostiles o faltas de respeto, ¿qué necesidad hay de seguir en esa página?