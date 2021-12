Señales de que tú ex no te ha superado y por qué puede ser más tóxico que ”romántico”

Las rupturas siempre son difíciles, especialmente con tantas expectativas sobre lo que debes hacer en cuanto sucede. Mientras que algunos nos han hecho creer que no tenemos derecho a rehacer nuestra vida, otros romantizan la idea de que tu ex siempre puede volver porque no te ha superado.

Esto puede ser muy incómodo y peligroso ya que tener a un ex detrás de ti sólo te llenará de dudas y te estancará.

Este año, Kim Kardashian y Kanye West dieron mucho de qué hablar por su separación. Aunque parecía que finalmente habían puesto punto final a una relación que ya no estaba funcionando, en varias ocasiones siguieron conviviendo.

Entre el hecho de que tienen que ver por los cuatro hijos que tienen en común y el estar en el mismo medio ha hecho que esos encuentros sean inevitables.

Sin embargo, las acciones de Kanye parecen decir que no la ha superado, especialmente ahora que la empresaria le está dando una nueva oportunidad al amor con el comediante Pete Davidson.

Durante el Día de Acción de Gracias, Kanye publicó un polémico mensaje en redes sociales sobre su relación con Kim Kardashian, en un esfuerzo por recuperarla.

Kim Kardashian felicitó a Kanye Weste en su cumpleaños número 44. Foto: kimkardashian

En su publicación, Kanye compartió una captura de una nota de TMZ en la que se lee: “Kanye West dice que Dios hará que Kim y él vuelvan a estar juntos, inspirar a millones”. El rapero etiquetó a Kardashian, haciendo estallar las redes sociales.

Ahora ha generado una nueva polémica luego de que se dio a conocer que se mudaría junto a la casa de la Kardashian. Además se dijo que le exigió asistir a su fiesta de Navidad y que ha expresado que no tolera nada que tenga que ver con Davidson.

Kourtney Kardashian

Por otro lado, su hermana Kourtney Kardashian también ha vivido la experiencia de un ex que no supera su relación. Y es que luego de que anunció su compromiso con el músico Travis Baker, se dijo que Scott Disick enfureció. El empresario salió con Kourtney de forma intermitente durante casi una década antes de su separación en 2015 pero en varias ocasiones siguió haciendo una especie de competencia con ella para “demostrar” que ya la había superado.

Quizá las películas de amor que plantean la historia de un ex que lucha por recuperarte nos han hecho creer que es un acto de amor pero en la vida real no es así.

¿Cuáles son las señales que indican que tu ex no te ha superado y por qué es tan tóxico?

Todavía siguen siendo grandes amigos y padres, pero entendieron que como pareja no funcionan.- Instagram Kourtney Kardashian.

Tu ex novio no puede dejar de contactarte.

Después de una ruptura, es una práctica común que las personas corten contacto para poder seguir con lo nuevo. No hablar con tu ex puede evitar muchos momentos incómodos después de la ruptura, puede permitirle tomar un respiro y darte cuenta de lo que en verdad mereces y quieres. Es una alerta roja si tu ex trata de enviarte mensajes a través de Whatsapp o si vuelve a agregarte a redes sociales. Lo más probable es que esté tratando de meterse en tu cabeza, algo que no te permitirá sanar heridas o avanzar en el proceso.

Kim Kardashian

Si pregunta por ti a otras personas

AL igual que el punto anterior, se supone que deberían tener contacto cero. Quizá piense que lo más conveniente es saber de ti a través de otras personas algo que definitivamente también será incómodo. Ya sea que haya escuchado acerca de un logro tuyo o si estás saliendo con alguien más, puede interrogar a sus amigos al respecto. Él todavía muestra interés en ti y en tu vida, algo con lo que a la larga te bloqueará el paso.

No sigue adelante con su vida porque no te ha superado

Si tu ex se niega a salir con alguien más, sigue merodeando, no ha dado un paso adelante tras la ruptura es señal de que no ha avanzado porque no te ha superado. De acuerdo, cada quien tiene su proceso pero esto puede llegar a ser tóxico, especialmente si te llena de dudas sobre si deberías darle una oportunidad y retomar la relación.