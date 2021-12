Mujeres que son brutalmente honestas suelen quedarse solas

Las mujeres brutalmente honestas usualmente somos incomprendidas por el mundo. Sabemos que la verdad a veces duele, pero eso nunca nos ha impedido decirla. A menudo se espera que una sea cuidadosa y delicada con los demás pero ¿por qué no poder ser directas con lo que se tenga que decir?

Ser brutalmente honesta implica hablar abiertamente, independientemente de lo que otra persona pueda sentir. De principio podrá parecer una persona odiosa y que le gusta verte sufrir pero ¡nada de eso! Sin embargo, estudios psicológicos afirman que esto podría no ser un atributo positivo, especialmente cuando se trata de las relaciones sociales.

El sentido del humor es básico para hacer amigos o encontrar pareja y mientras algunas personas son capaces de reír de todo o seguirle la corriente a otros, existen quienes tienen un humor más oscuro y cuyas bromas pueden no ser del agrado de los demás.

Lo dicen los especialistas

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. Las mujeres que son honestas y directas tienden a quedarse solas (e incomprendidas) .

Y es que Kai Chi Yam y Christopher Barnes,, autores del estudio por parte de la Universidad de Whashington en Seattle, encontraron que aquellas personas cuyo humor es más relajado, tienen rodearse de más personas, ampliando las posibilidades de abrir su círculo social y hasta encontrar al amor .

“Aquellos que ponen menos énfasis en la honestidad y sinceridad tienen menos sentido del humor que sus homólogos ‘moralmente conscientes’”, señala el estudio.

El ejercicio consistió en evaluar a un grupo de cien personas a quienes se les pidió que evaluaran bromas y que expresar sus opiniones más honestas. Aquellos que son más sinceros, tienen menos sentido del humor. La mayoría de la gente prefiere pasar un buen rato que escuchar pláticas reflexivas con personas más flexibles.

A pesar de esto, ser una mujer brutalmente honesta sigue teniendo sus ventajas. Sí, sus palabras a veces atraviesan tu alma cual daga, pero hay una gran diferencia entre aquellos amigos superficiales o que buscan hacerte daño de verdad y aquellos que te dicen las cosas tal y como son para protegerte.

Tener una persona tan honesta y directa en tu vida es una bendición cuando de decir las cosas se trata. Por más que duela, te dirá lo que necesitas escuchar para ver las cosas como debe ser. A veces los amigos o tu propia familia tienden a decirte las cosas con tal de que sientas que tienes la razón aunque sepan que no es así (como seguir hablando con tal chico o comprar cierto vestido).

Lo bueno de tener una amistad brutalmente honesta es que nunca se disculpará por ser abierta porque realmente se preocupa por ti y quiere que seas mejor como persona. Además los resentimientos y problemas no se acumularán y aunque lleguen a estallar, siempre lograrán resolver sus diferencias. Porque sí, usualmente estas personas son las que dan el primer paso.

Una mujer brutalmente honesta no sólo te dirá en lo que estás mal, también aceptará sus faltas. Ella realmente no oculta el hecho de que tampoco es perfecta y será la primera en señalar sus faltas o sus propios errores, lo que no deja nada para que los hombres señalen.

Puede ser «difícil» pero su amor vale la pena. Debido a que a menudo es franca, la gente la confunde con ser dura, despiadada o indiferente, pero la verdad es que solo es honesta porque es real y también busca algo real. Su amor siempre será puro, honesto y su lealtad es incomparable.