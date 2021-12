Así es como puedes mantener la calma si tienes que convivir con una familia tóxica en Navidad

Las fiestas de fin de año son para disfcrutar y estar en familia sin embargo, para algunas personas la temporada se convierte en una pesadilla.

Y es que no todos ven la Navidad o el Año Nuevo como tiempos de paz, amor, regalos y comida deliciosa. Hay quienes saben que reunirse implica peleas, preguntas incómodas y momentos indeseables que sólo provocan malestar.

Las encuestas realizadas por Relationships Australia revelan que la Navidad se considera uno de los 6 eventos más estresantes del año (junto con el divorcio, una mundanza y un cambio de trabajo) ¡y mucho tiene que ver la interacción con la familia!

Cena de Navidad (Pexels)

Mientras que es común escuchar consejos como “salir de ahí” o “cortar lazos” con personas tóxicas, no siempre es posible. Así que lo mejor que puedes hacer es aprender a sobrellevar el momento, entontrando tu propio balance y estableciendo límites personales.

Recuérdate que eres fuerte y que nada ni nadie puede derrumbate

Quizá es algo cursi pero recuerda que los demás tendrán pdoer sobre ti en cuanto tú lo permitas. No les des el poder de hacerte menos ni tampoco de someterte a lo que ellos consideran que debes ser. Antes de perder el control, respira profundo y repite afirmaciones como: “soy suficiente tal y como soy”, “. Acepto y amo a la persona que soy y en quien me estoy convirtiendo”, “tengo habilidades y talentos que son totalmente únicos en mí.”

Cuando te cuestionen por tu soltería, no lo tomes como algo personal

Navidad

Ésta es quizá una de las preguntas más incómodas y molestas a las que muchas nos enfrentamos pero es muy válido (y necesario) ponerles un alto. Primero, deja de pensar que es un ataque a tu persona y trata de comprender lo que hizo que esta otra persona te dijera algo tan humillante. Más que cualquier palabra que puedas inventar, muestra cuán sorprendida estás de que esa persona te haya hecho el comentario. A veces, la persona que te está cuestionando no lo hace a propósito y cuando vean tu reacción, se sentirán avergonzados y se disculparán.

Déjalos entrar en tus términos

A veces no queda otra opción más que convivir y ser amables con esas personas. Ezsto no significa que los dejes entrar a tu vida ni tampoco que tengan injerencia en tus acciones y pensamientos. Si tu familiar tóxico es intrusivo, es hora de recuperar tuprivacidad. No reveles nformación cuando no te sientas cómoda haciéndolo, incluso si te lo reprochan. Si puedes, evita tener a esos familiares tóxicos en redes sociales Esto te permitirá decidir cuánto y cuánto quieres que sepan de tu vida.

Enfócate en las personas que amas y te aman de vuelta

Regalo de Navidad (Pixabay)

No todos a tu alrededor son tóxicos. Hay personas que te aman y estarán dispuestos a darte todo el cariño y apoyo que mereces. Trata de estar cerca de esas personas todo el tiempo que puedas. La familia no es solo sangre y puedes tener la fortuna de tener peronas a las que puedes llamar “primos” o “hermanos” con quien te identificas y que sabes que estarán para ti. Deja de darles importancia a los que roban tu paz mental y llénáte con la energía amorosa de aquellos que te valoran

Ten un plan de escape

No tienes que quedate toda la noche conviviendo si no te sientes cómoda. Mantén abiertas tus opciones para que puedas irte cuando sea el momento adecuado para ti. Haz todo lo posible para evitar depender de alguien que no sabes si te apoyará con tu salida cuando la situación se vuelva insostenible. Si asistes con tu pareja o alguien específico, considera la posibilidad de tener una palabra clave o una señal no verbal para hacerles saber que es hora de irse.

Ten claro lo que mereces

Cuando crecemos con familiares tóxicos, puede ser difícil recordar que merecemos relaciones que sean amorosas.. Es hora de avanzar en una dirección que te acerque a las cosas que te mereces en la vida.

El compartir sangre no hace que la convivencia sea automáticamente fácil ni tampoco que se entiendan unos a otros. Lo cierto es que sin importar qué, no debes permitir que nadie, ni siquiera tu familia atente contra tu salud emocional.