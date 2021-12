Mujer pide no dejar todo el trabajo a las madres y abuelas estas fiestas

La última parte del año está llena de festividades en las que todos nos rodeamos de comida deliciosa, regalos y de nuestros seres queridos. Sin embargo, hay una discusión que pocas veces se pone sobre la mesa y que hoy día genera gran controversia y es el papel de las mujeres.

Desde comprar, envolver y entregar los regalos hasta asegurarse de que el interior de la casa se vea lo mejor posible a tiempo para la familia y las visitas, las mujeres están mucho más ocupadas que los hombres durante las fiestas.

Una usuaria @victoriagravesande en TikTok compartió su pensamiento al respecto y demostró cómo muchas mujeres sienten la carga de la época.

“Sólo quiero recordarle a todos que la razón por la que aman tanto las vacaciones es probablemente por las mujeres trabajadoras no remuneradas. Para la mayoría de nosotros, nuestros mejores recuerdos de Navidad, Acción de Gracias o lo que sea que hagas en esta época del año es ‘oh las comidas elegantes, los regalos debajo del árbol. hornear galletas, ir a lugares’. Mucho de eso para la mayoría de nosotros va a provenir de mano de obra no remunerada, específicamente de mujeres”, dice.

Y es que como también menciona, las madres y abuelas son quienes hacen toda esa labor. Mientras que siempre nos han educado a verlo como un trabajo que una hace con amor y con la única intención de dar, es claro que la balanza no es pareja para todos.

“Mi madre siempre dice que no es trabajo sino una forma de expresar amor y yo me pregunto, ¿por qué mi papá no expresa amor de la misma forma?”, escribió una seguidora por lo que Victoria respondió: “yo sí lo catalogo como trabajo porque consume tiempo y hay mucho sacrificio involucrado”.

Navidad

“Como mamá me siento demasiado abrumada por todo el trabajo que implica y cómo una termina pasando desapercibida”. “Las matriarcas somos las encargadas de que todo esté en orden, sin nosotras mucha de esa magia no sería posible”. “Demasiadas expectativas para una sobre estas fechas. Y encima los demás reclaman si no cocinas algo delicioso para ellos”. “Y no sólo es montar todo para que todos tengan una experiencia mágica, también es limpiar y levantar en cuando terminen de disfrutar lo que hiciste”, se lee en los comentarios.

Las mujeres siempre hemos sido sometidas en cierto modo por la idea de que «debemos servirle a los demás» porque es nuestra naturaleza caritativa y amorosa. Desde niñas se nos enseña a poner la mesa, ayudar en la cocina, servir los platos y limpiar mientras ellos se quedan sentados en la mesa, esperando y discutiendo «temas de hombres».

Según un análisis realizado por la University College London (UCL) y publicado en la revista Work, Employment and Society, «las normas de género siguen siendo sólidas» en lo que respecta a las tareas del hogar. En tiempos “normales”, las mujeres hacen aproximadamente 16 horas de tareas domésticas cada semana, mientras que los hombres lo hacen cerca de seis.

No se trata de que uno asuma más responsabilidad que el otro sino que se deleguen las responsabilidades. Incluso es importante enseñarle a los hijos a participar en ello desde pequeños para que entiendan la importancia de ayudar.

Tampoco se trata de que a partir de ahora las muejres reciban un salario por hacer el “trabajo sucio” durante la temporada sino que sea una labor que se reconozca y que sea equitativo. Si hombres y mujeres están conviviendo en el mismo espacio, entonces ¿por qué no puede ser tarea de los dos mantener el orden? Al final, son fechas para que todos disfruten y se inculquen buenos valores a los más pequeños.