También es válido alejarse de los familiares tóxicos y nadie debe hacerte sentir culpable

Nos han enseñado que los lazos familiares deben ser para siempre. Por ser tu madre, tu padre o tus hermanos debes respetarlos, amarlos, y dejarlos siempre en tu vida. Eso es mentira, el amor y el respeto se ganan.

Siempre debemos valorar la vida. De la misma manera, debemos entender que ser jueces de vidas ajenas solamente nos hace daño. Si tenemos un rencor porque esa persona no cumplió nuestras expectativas más bien debemos trabajar en nosotros.

familia tóxica

Sin embargo, si esa persona te está haciendo daño, te rompe tu equilibrio mental y hasta te violenta ya sea física o emocionalmente, puedes alejarte sin ningún problema. Los títulos de familia y los lazos sanguíneos no borran las heridas en nuestros corazones.

No todas las familias son lo que deberían ni la imagen que nos venden. Hay personas tóxicas que aunque estén emparentados te hacen mucho daño. No venimos al mundo a sufrir, y menos por construcciones sociales.

Más familia es quien está siempre para ti y te protege, que aquel que se hace llamar tu madre, padre, etc. Así que si planeas romper con algún lazo no te sientas mal. Tú tienes tus razones, y eso es totalmente valido.

Solamente, que como toda pérdida, debes trabajarla. Trabaja el dolor, no lo escondas, y sobretodo aprende a perdonar. Que esa persona no se haya comportado como debía no es tu culpa y no debería pesarte.

Cómo identificar a un familiar tóxico

No respeta tus límites

Hace críticas o comentarios que te lastiman

Hay maltrato físico y emocional