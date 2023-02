Jennifer Garner nos recuerda lo importante de tener una pareja con responsabilidad afectiva

Ben Affleck ha estado en tendencia por todas las razones equivocadas. El actor de 49 años no dimensionó el caos que ocasionaría al culpar a su ex esposa Jennifer Garner por su alcoholismo. Y es que mientras que hace unos días dejó a todos encantados por describió su relación actual con Jennifer Lopez como “una historia hermosa”, ahora hizo que todos cuestionaran sus declaraciones sobre Jen Garner.

Durante una aparición en The Howard Stern Show, el actor dijo que “todavía estaría bebiendo” si estuviera casado con Jennifer Garner. “Probablemente todavía estaría bebiendo. Es parte de la razón por la que comencé a beber porque estaba atrapado”, aseveró.

El actor además mencionó que si no salió antes de la relación fue por sus hijos pero recalcó lo infeliz que era. “Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos pero no estoy feliz, ¿qué hago? Lo que hice fue beber un botella de whisky y quedarse dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”.

De inmediato, internautas invadieron las redes sociales con críticas hacia Affleck, defendiendo a la actriz y recordándole cómo ella siguió apoyándolo aún después de divorciarse. Por supuesto señalaron que no tendría por qué culpar a la actriz por sus decisiones.

“Fascinante ya que Jennifer Garner fue una defensora tuya 3 veces y ya estaban separados. Acepta la responsabilidad de tu propia autoestima”. “Los comentarios de Ben Affleck sobre la bebida durante el matrimonio de Jennifer Garner son una agresión hacia ella”. “Deja de hablar así de Jennifer Garner como si ella te hubiese obligado a estar en esa situación”, se lee en redes sociales.

En contexto, la estrella de Batman vs Superman ha ido a rehabilitación varias veces por su alcoholismo a lo largo de los años, en 2001, 2017 y 2018. El problema comenzó mucho antes de casarse con Jennifer Garner.

En octubre de 2019, el actor fue captado luciendo intoxicado saliendo de una fiesta de Halloween. La recaída alcohólica de Ben Affleck en 2019 casi le hace perder su papel en la nueva película The Way Back pero fue Garner quien intervino para hacerlo reaccionar.

“Justo cuando comenzamos a preparar la película, Ben se cayó”, dijo el director Gavin O’Connor a la revista 34th Street. “Así que terminó yendo a rehabilitación, y yo no sabía si la película había terminado. El estudio ciertamente pensó que la película había terminado. Su ex esposa Jennifer Garner me llamó y me dijo que cuando él fue a rehabilitación, se llevó una pelota de baloncesto con él. Ella dijo: ‘Gavin, te está pidiendo, por favor no desconectes la película, realmente quiere hacer esto’“.

La reacción de Ben Affleck nos recuerda lo importante que es la responsabilidad afectiva en una relación

Las mujeres ya no buscamos sólo una pareja que sea atractiva o que nos haga sentir mariposas en el estómago. Queremos (y merecemos) estar con alguien que nos complemente y que nos de estabilidad, una persona con inteligencia emocional para resolver problemas y establecer metas en conjunto.

Especialmente hoy día, la responsabilidad afectiva ha adquirido un peso más importante ya que es lo que nos permite calibrar lo que le pasa al otro respecto a uno.

Quizá Garner y Affleck no pudieron seguir juntos pero el actor demostró que una falta de responsabilidad afectiva al no ser capaz de manejar sus emociones y hablar claro, sino que prefirió culpar a la actriz de sus malas decisiones. Trabajar en ello nos aleja de los conflictos innecesarios y ayuda a fortalecer lazos.

La responsabilidad afectiva nos ayuda a dejar de lidiar con los problemas culpando. Es lo que permite asumir los errores propios para trabajar en ellos y así transformar los conflictos en una oportunidad para acercarnos y comprendernos mejor, desde una posición más sensible.