Mira lo que provocas si duermes boca abajo

Los sueños sexuales son extremadamente comunes. Un estudio de 2012 de la Universidad de Montreal encontró que el 78% de las personas informan haber tenido un sueño sexual en algún momento de sus vidas.

Un estudio de 2012 en la revista Dreaming descubrió que dormir boca abajo está relacionado con tener sueños sexuales. Si bien solo el 5% de los participantes informaron que dormían boca abajo como su posición dominante, tenían muchas más probabilidades de informar que tenían sueños sexuales o sueños de estar desnudos.

Un estímulo sexual

Los autores del estudio plantean la hipótesis de que cuando está acostado boca abajo, es más probable que sus genitales se activen. Tenerlos presionados contra la cama puede causar estimulación física y, por lo tanto, pensamientos eróticos subconscientes.

Por qué las personas tienen sueños sexuales

La posición para dormir es probablemente solo un factor en el contenido de los sueños, pero si experimentas o no un sueño erótico probablemente se deba a una gran cantidad de otros elementos.

No hay una manera fácil de determinar exactamente por qué tenemos los sueños que hacemos, pero en lo que la mayoría de los expertos están de acuerdo es que los sueños se ven afectados tanto por factores externos (como temperatura, posición para dormir, ronquidos de una pareja, etc.) como por factores internos (como el estrés, la ansiedad, los pensamientos sobre el día, etc.).

Nuestro sueños son grandes reveladores

Los sueños sexuales en su mayoría no están vinculados con tu deseo sexual real y tus relaciones íntimas en la vida real.

Los sueños sexuales son formas de varios niveles para que nuestro subconsciente revele nuestros miedos y deseos más profundos. Es probable que estos temores y deseos no tengan nada que ver con el sexo real.

Si tienes un sueño erótico sobre alguien, es probable que te hayas conectado con esa persona de alguna manera psicológica. Soñar con tener sexo con tu mejor amigo o cuñado, por ejemplo, no significa que los desees, sino que es posible que recientemente hayas tenido una conversación significativa donde realmente te conectaste.

Deja fluir tus sueños

Es probable que nuestros sueños no sean algo que podamos controlar. Por lo tanto, no te castigues por soñar con un trío con tu cónyuge y tu mejor amigo. Ve y deja que tu subconsciente haga lo suyo, o presta más atención puede ser un llamado de tu subconsciente.

Más en Nueva Mujer: