COVID-19: el consumo de café podría prevenir cuadros graves

Durante los últimos meses el mundo ha vivido la crisis sanitaria por COVID-19. A diferencia de los inicios, ahora se sabe más sobre el virus y sus variantes.

Científicos del King’s College de Londres encontraron algunos puntos claves en la dieta de las personas para evitar cuadros graves hasta en un 40 por ciento.

Este estudio, realizado con una muestra de la población de Reino Unido, reveló que consumir más café, verduras, haber sido amamantado y consumir menos canes procesada se asoció a menos probabilidades de postividad para COVID-19.

Para este estudio también consideraron otras investigaciones, por ejemplo, la realizada en España, en la que encontraron que el alto consumo de alcohol se asoció a cuadros graves.

Café contra la COVID-19

El café, parte de la dieta de muchos alrededor del mundo, también se relacionó con una disminución de un 10 por ciento en el riesgo de padecer coronavirus.

“El café no solo es una fuente clave de cafeína, sino que aporta docenas de otros componentes; incluidos muchos implicados en la inmunidad” revela el estudio.

De acuerdo a los investigadores, el consumo de café también se ha asociado con un menor riesgo de neumonía en los ancianos.

Detallaron que podría tener un efecto inmunoprotector contra la COVID-19, por lo que el preciado grano merece una investigación a profundidad.

Las frutas y las verduras

La investigación que lleva Dietary Behaviors and Incident COVID-19 in the UK Biobank reveló que el consumo de verduras ricas en fitoquímicos como carotenoides y flavonoides podrían estar asociadas a mejores expectativas de vida ante la enfermedad.