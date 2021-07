Día Internacional del Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad: ¿Cómo reconocerlo?

Que se le queden las cosas, que no ponga atención en clases, que no alcance a terminar lo que debe hacer por falta de organización y que no pueda estar quieto mucho rato, son algunas de las señales más clásicas de un trastorno que puede afectar a grandes y chicos y que, muchas veces, es incomprendido: el Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH).

Cada 13 de julio, se conmemora el Día Internacional del Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad. Según explica la neuróloga infantil de Clínica Universidad de los Andes, Alejandra Hernández, “esta condición es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes como la dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo”.

Los factores que pueden estar involucrados en el desarrollo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad incluyen la genética, el medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos clave del desarrollo.

¿Cómo reconocer el TDAH?

Los síntomas comienzan antes de los doce años y pueden incluir:

Falta de atención:

Poca capacidad para prestar atención a los detalles

Dificultad para mostrar interés cuando se le habla directamente

Dificultad para permanecer concentrado en tareas o juegos

Dificultad para seguir instrucciones

Problemas para organizar tareas y actividades

Evita las actividades que requieren un esfuerzo mental

Comportamiento hiperactivo-impulsivo:

Habla demasiado

Dificultad para estar quieto o sentado en la sala de clases o en otras situaciones

Va de un lado para otro o trepa en situaciones no apropiadas

Problemas para jugar o realizar actividades tranquilas

Dificultad para esperar su turno

Interrupción de conversaciones, juegos o actividades de otros

Tratamientos para el TDAH

La doctora Hernández afirma que el tratamiento del Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad es multidisciplinario e incluye varios pilares.

A cargo de neurología (adulto y pediátrico), psicología (adulto y pediátrico), psicopedagogía y terapia ocupacional:

Manejo conductual:

Enseñar al menor a mejorar el autocontrol

Técnicas de resolución de problemas

Trabajar la atención sostenida

Aprender a estructurar las tareas

Manejo de la tolerancia a la frustración

Apoyo a los padres y profesores:

Educación acerca del tema

Apoyo a los padres para implementar normas en la casa

Apoyo a los profesores para implementación de estrategias en la sala de clases

Hacer hincapié en refuerzo positivo y mejorar la autoestima

Apoyo farmacológico:

Psicoestimulantes : son un gran pilar de tratamiento con un mecanismo de acción definido y conocido, no producen dependencia, ni aumentan el riesgo a adicciones. En general, es bien tolerado por los pacientes.

Terapia natural: en ocasiones, el uso de Omega 3 en altas dosis puede mejorar la concentración, pero la respuesta es de menor eficacia. Las infusiones, hierbas y flores de Bach no han demostrado utilidad en publicaciones científicas.

“Es importante mencionar que el buen pronóstico del TDAH está relacionado con relaciones familiares estables y protectoras, hábitos saludables y consistentes, figuras significativas ejemplificadoras (predicar y practicar) y tratamiento multiprofesional oportuno”, sostiene la neuróloga infantil de Clínica Universidad de los Andes.