Que un “like” no te quite la paz mental, no te conviertas en “cazadora” de infidelidades

Hace unos días dentro del espectáculo mexicano, Maurico Ochmann, actor y expareja de Aislinn Derbez, dio a conocer que salía con la modelo Paulina Burrola.

Tal como sucede con el tema del corazón y los famosos, la noticia formó parte de los programas y revistas. Hasta aquí todo parece normal.

Lo que sorprendió es que usuarios en redes sociales se dieron a la tarea de husmear en la cuenta de Paulina y encontrar un like del actor en una foto del 2019, cuando aún era pareja de Aislinn.

De inmediato comenzaron los dimes y diretes, ¿desde cuándo se conocen o comenzaron a romancear? ¿Hubo infidelidad en el matrimonio del actor? La realidad solo la conoce la pareja, pero el debate se abrió.

Unsplash

Los celos en las redes sociales

Un like, aunque parezca extremo, puede destrozar una relación. Una acción en redes sociales puede desencadenar peleas, cuando no hay confianza, seguridad y respeto.

Las redes han transformado las dinámicas amorosas y las cosas que “nos despiertan” los celos, también.

El problema no está en los Me Gusta, está en normalizar que la pareja no pueda hacerlo en las fotos de otras personas. Muestra inmadurez y a la larga deteriora las relaciones.

Reírnos y hacer memes que romantizan conductas tóxicas en la pareja muestra cómo las redes pueden llevarnos a controlar, celar y fiscalizar a la persona con la que compartimos la vida.

La pandemia agudizó nuestro uso de redes sociales. Expertos de Psychology Today señalan que los celos aparecen por el miedo de perder a alguien, lo que evidencia un problema cultural más profundo, en el que se da por hecho que la pareja nos pertenece.

A través de su estudio, Why Your Social Media Habit Is Making You Jealous, señalan que al pasar más tiempo en redes, la vigilancia de la pareja puede aumentar, teniendo resultados catastróficos.

Además de deteriorar tu relación, los celos dañan la salud mental de la persona. Tienden a desencadenar otras emociones como la ira, el miedo y, con menos frecuencia, la tristeza.

No hay una fórmula para evitar sentirlos, la terapia ayudará mucho a fortalecer tu autoestima y las relaciones que tienes.

Trabaja en ti, en ser honesta con lo que sientes y en manifestarlo. Y en no pensar que cualquier acción es infidelidad.

Antes de volverte una “cazadora de likes”, habla de lo que esperas del otro y de cómo te sientes cuando ves ciertas conductas.

Desarrollar inteligencia emocional y aplicarla con tu pareja te ayudará a entender qué hay detrás de tu reacción a ese like, qué te detona esa inseguridad y cómo solucionarlo.