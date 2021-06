El Pound Fitness llegó a Ecuador, descubre de qué se trata

El Pound fitness llegó a Ecuador, se trata de un entrenamiento de cardio, en el cual se trabaja el cuerpo entero inspirado en la batería musical. Este es un entrenamiento ideal para perder grasa, que combina ejercicios de tipo aeróbico, pilates y yoga.

¿Qué es el Pound Fitness?

El Pound Fitness es una gran combinación de disciplinas en la que se trabaja todos los músculos del cuerpo, produciendo un mayor desgaste energético en el que se quemarán miles de calorías.

Esto se puede ajustar al nivel del practicante, ya tenga este una gran resistencia física, o se trate de un principiante.

Es importante escuchar tu propio cuerpo y con el tiempo vas adquiriendo experiencia y progresando en los movimientos de las posturas. Lo esencial es meterse en la música y disfrutar.

5 beneficios del Pound Fitness

1.-Ayuda a reducir el colesterol y la hipertensión, y reduce el riesgo de padecer diabetes. El pound fit es una actividad aeróbica que tiene la capacidad de mejorar los procesos que regulan dichas enfermedades.

2.-El trabajo no solo fortalece la musculatura, sino que también ayuda a aliviar el dolor crónico.

3.-La concentración es otra de las facetas que sale beneficiada con la práctica del pound fit. Esto se da gracias a tener que realizar una serie de movimientos rápidos al ritmo de la música, sin perder el hilo.

4.-Psicológicamente es una fuente de beneficios, puesto que el ejercicio físico libera sustancias como las endorfinas, que combaten los estados depresivos o la simple tristeza pasajera, además de la sensación de ansiedad; también reduce el estrés y ayuda a limpiar la mente de pensamientos negativos.

5.-Al igual que con el Pilates, con el pound fit se consigue un trabajo similar en todo el cuerpo, desarrollando los diferentes grupos musculares, entre los que destacan las piernas, glúteos, pectorales, brazos, espalda y hombros.

¿Dónde hacer Pound Fitness en Ecuador?

Para Denise Cobo, coach de Pound Fitness en Ecuador, esta nueva rutina es es diversión, desahogo, terapia y amor propio. Ella te invita a conectar con el ejercicio de una manera nueva, única y divertida.

Horarios y lugar:

Lunes, miércoles y viernes 7:00 pm vía zoom

Martes 6:00 pm @phisiquebiogym

Miércoles 9:00 am Phisique Paseo San Francisco

Viernes 8:00 am Phisique Online @phisiquewellnessclub

Sábado 9:00 AM vía zoom

Pound en El Parque, una vez al mes

Sus redes sociales:

