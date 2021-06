La importancia del Test Vocacional

Hay un punto en la vida donde las ideas y sueños que teníamos de niños se van materializando poco a poco, cuando damos esos pequeños grandes pasos que van forjando nuestro futuro. Una de las preguntas más comunes en la escuela es “¿qué quieres ser de grande” y con los años se va convirtiendo en “¿ya sabes que vas a seguir?”. Nos preguntas nuestros padres, familiares, amigos, incluso un desconocido con el que entablamos una conversación.

Algunos la tienen clarísima, otros aún no. Si tú o un conocido está en ese punto y quiere asegurar qué va a seguir aquí te dejamos las recomendaciones de un experto y un test vocacional realizado por Juan Carlos Suárez.

Juan Carlos Suárez Coach profesional de liderazgo, responde algunas de las preguntas más frecuentes y brinda consejos para los jóvenes que aún no han decidido.

¿Qué es un test vocacional y cuál es su importancia?

Es una herramienta, en la mayoría de los casos psicológica, que sirve para identificar y asegurarle sus capacidades para enfrentar una responsabilidad, en este caso, la de la carrera universitaria.

No comparto la idea que sea para descubrir porque realmente eso es algo que debe hacer la persona, entonces el test valida lo que yo ya tengo adentro y me siento un poco inseguro porque no ha existido un instrumento que me lo diga.

Es importante hacerlo en cualquiera de los casos, no solo cuando no estoy seguro porque al final el test va a lograr asegurar un horizonte dentro de mis habilidades y me indicará un camino más claro.

Es un mito cuando decimos que los chicos no tienen idea qué estudiar. Yo trabajo todos los días con chicos que están próximos a tomar su decisión profesional y lo que te puedo decir es que sí saben. No es que están perdidos completamente. Sí saben, pero tienen presión.

¿Hay algún límite para hacerlo?

No hay un límite de edad cuando hablamos de mayores. Yo he trabajado un test vocacional a personas de hasta 70 años y ha sido muy efectivo. Pero hay que tener cuidado con los de menor edad porque hay una falta de experiencia, no hay todavía una formación de personalidad en varios aspectos. Yo recomendaría hacerlo a los 16 años como edad mínima.

¿Por qué se debe tener una guía?

Es importante que tengan a alguien que los direccione y que esos resultados se puedan compartir con un capacitador, con una persona especializada, con un psicólogo porque le puede explicar lo que significan los resultados. Los test no nos van a describir el 100%. Hay una estadística que dice que las autoevaluaciones tienen un margen de error del 30%. Entonces si no hay alguien que nos oriente puede confundir el resultado.

¿Los test y las nuevas carreras?

Las herramientas psicológicas y los test para mí deben ser comprobados. La pregunta es si estás enfocado hacia las personas o hacia los procesos. Por ejemplo, quiero ser ‘youtuber’, pero ¿de qué es mi canal? de tecnología o de problemáticas social o música. ¿Dónde estoy centrado?

Al final el test va a decir una de las cosas más importantes que es cuál es tu centro. El test tiene que afirmar en la persona ese deseo que tiene.

Ya no hay que hablar mucho de carreras universitarias, sino de campos profesionales y de acuerdo a mi campo profesional yo escojo una carrera que al final pueden ser tres o cuatro. No somos hechos para una carrera, sino para varias, lo que estamos es en un campo profesional que nos permite diversificar

Recomendaciones para quienes no han elegido su carrera

1.- Libérense de la presión. En las estadísticas de nuestros cursos te puedo decir que 8 de cada 10 chicos están sesgando su decisión por alguna presión como: familia, amigos o dinero.

2.- Conozcan y asegúrense. Validen lo que tienen adentro, lo que han pensado y se puede hacer por medio de los test.

3.- Propongan metas que sean racionalmente realizables y emocionalmente conseguibles porque luego la meta me va a aplastar y me voy a sentir frustrado.

4.- No piensen en una carrera profesional, piensen en lo que ustedes quieren hacer con su carrera profesional. Por ejemplo: no es lo mismo decir quiero estudiar medicina que decir mi sueño es ayudar a las tribus indígenas apartadas del oriente para mejorar su tasa de mortalidad en el nacimiento y seré médico gineco osbtreta y eso es distinto a decir quiero ser médico.

Más en Nueva Mujer: