Hoy en día, es bastante difícil sentirte conectada con tu familia y amigos mientras estás encerrada, y mucho menos encontrar un compañero con quien pasar el mes del amor. Así que si estás luchando con la soledad post San Valentín, y estás siendo bombardeada con fotos de parejas besándose en tu feed de Instagram, no te preocupes: hay solución para evitar esta sensación.

"Siempre nos comparamos en nuestra sociedad y esta fiesta pone las relaciones en el centro", dice Sara Sedlik Haynes, una terapeuta matrimonial y familiar. "Compararnos con los demás nos aflige". Y eso sólo te hará sentir peor. "Cuando ponemos nuestra autoestima en las manos de lo que otros ven o piensan, entregamos nuestro poder a las fuerzas externas, dejándonos sintiéndonos impotentes, indefensos, solos".

5 tips para lidiar con la soledad durante el mes del amor

Pero hay muchas maneras de recuperar ese poder y administrar mejor cómo te sientes durante el famoso mes del amor, estés en una relación o no. Sigue leyendo para conseguir algunos consejos de los expertos.

Permítete sentirte sola

Puede sonar contraproducente, pero una de las mejores maneras de combatir la soledad es tomarse el tiempo para meditar sobre ella. "Trata de no resistirse a tu soledad, sino sentir y darte el tiempo y el espacio que habías querido", dice Heidi McBein, terapeuta matrimonial. La ciencia incluso muestra que apoyarse en las emociones negativas puede ayudarte a procesar y salir del otro extremo sintiéndose mejor.

Si recientemente pasaste por una ruptura, estás buscando a tu ex, o simplemente te sientes agotada por un año de aislamiento, sé honesta contigo misma acerca de cómo te está impactando, y luego "toma tiempo para procesar esta pérdida a través de un diario o hablando con un amigo o familiar que entiende lo que estás pasando", dice McBain.

Mantente ocupada y conectada

Según reseña el portal Bustle, una manera de lidiar con el mes del amor es asegurarte de llenar tu agenda con actividades sociales amigables con la pandemia con las que te sientas cómoda, como caminar en el parque o hacer videollamadas con tu mejor amiga o algunos de tus familiares.

Después de todo, "lo opuesto a la soledad es la conexión", dice Haynes. "Busca amigos, familiares o con quien te sientas más cómoda". Si bien puede no curar la soledad, salir de la casa o conectarte con un ser querido con el que no vives es una manera segura de sentirte menos sola.

Haz algo que disfrutes

Otra manera de evitar los sentimientos de soledad es dejar algo de tiempo para hacer las cosas que disfrutas. Así que si te sientes un poco deprimida en este mes, aprovecha un rato libre viendo tu película favorita, horneando un pastel, o lo que sea que te haga sentir bien.

"Cuando participamos en actividades que despiertan nuestro interés, nos sentimos mejor", dice Haynes. "De hecho, nuestra dopamina aumenta en nuestro cerebro." Haciendo algo que amas estarás llenando ese vacío de soledad porque estarás contigo misma creando una sensación de satisfacción”.

Entender que la soledad es pasajera

"Los sentimientos de soledad van y vienen, y se exacerban por días, en especial durante el mes de febrero", cuenta Emma Donova, una psicoterapeuta. Es posible que te sientas más sola de lo habitual cuando otros están aparentemente tan juntos, como si estuvieran en grandes fiestas. Y eso está bien.

"Si reconoces los sentimientos como no permanentes, será más probable que obtengas perspectiva y no te abrumes", dice Donavan. Pero si es difícil convencerte de lo contrario, eso también está bien; después de todo, ha pasado un tiempo desde que has tenido interacciones sociales regulares, así que sé amable contigo misma.

Mantente alejada de las redes sociales

Incluso si no estás revisando Instagram o Facebook con el objetivo de no ver lo que todos los demás están haciendo durante el mes del amor, es probable que te encuentres con fotos de parejas. Y cuando te sientes sola, probablemente no se sentirá nada bien.

"No es de extrañar que el día de San Valentín sea uno de los días más populares para publicar fotos y videos, pero también es bastante común hacerlo el resto del mes", dice Maria Sullivan, vicepresidenta de Dating.com. "Por esta razón, es mejor para las personas que están pasando el encierro solas encontrar otras maneras de ocupar su tiempo, en lugar de desplazarse por sus feeds".

