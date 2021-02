Motivos médicos para vacunarse contra el virus de la covid-19

El virus de la covid-19 sigue expandiéndose alrededor del mundo, por esto la búsqueda de un tratamiento alternativo para tratar el virus o el desarrollo de las vacunas sigue siendo una prioridad de los todos los países.

Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional, incluso remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves del virus, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad.

Es por eso que las vacunas desarrolladas hasta ahora se han convertido en la única alternativa y, es que la administración de la vacuna impide que se contraiga la infección, incluidas infecciones graves que puede requerir hospitalización.

Aunque hoy en día existe mucha información al respecto de la eficacia, la OMS se ha encargado de aclarar que una vez que se demuestra que las vacunas son seguras y eficaces, deben ser aprobadas por los organismos nacionales de reglamentación, fabricarse con arreglo a normas precisas y distribuirse. Es por eso que ellos está colaborando con asociados de todo el mundo para ayudar a coordinar las etapas clave de este proceso, en particular facilitar el acceso equitativo a vacunas contra la covid-19 que sean seguras y eficaces para los miles de millones de personas que las necesitarán

La doctora especialista en medicina interna, Onelis Quirindongo Cedeño de Atención Primaria en Mayo Clinic explica por qué se sabe que estas vacunas son seguras y por qué se recomienda vacunarse contra la covid-19 en cuanto sea posible.

Prevención

De acuerdo con la doctora, si uno se expone al virus de la covid-19 estas vacunas impiden que contraigan la infección. "Lamentablemente no hay suficientes vacunas para todos. Por ello, el centro para el control y la prevención de enfermedades fijó pautas respecto a los grupos que deben vacunarse primero, el primer grupo que recibirá la vacuna es el personal de atención médica" explicó.

A medida que haya posibilidad de más vacunas podrán recibirlas otros grupos de alta prioridad, como la gente con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, el plan es que al final hayan suficientes vacunas para todos. "A fin de controlar esta pandemia es importante que todos nos vacunemos en cuanto sea posible hacerlo. Dada la urgencia con la que se desarrollaron estas vacunas quizás le preocupe estar en uno de los primeros grupos y a lo mejor está pensando que esperará hasta que más gente se vacune o haya más datos. Pero debe saber que estas vacunas con base en los datos obtenidos de decenas de miles de personas que recibieron las dosis como parte de ensayos clínicos estrictamente supervisados, demuestran que son seguras, no tienen efectos secundarios graves y son muy eficaces porque pueden prevenir la infección por covid-19 en un 95% de la gente que se vacuna".

Información

Algunos se preguntan si las vacunas contra la COVID 19 podrían en realidad provocar la enfermedad del coronavirus, según Quirindongo eso es imposible, porque las vacunas no tienen el virus si no material no viral que le enseña al cuerpo a reconocer al virus en caso de exposición.

Sobre los efectos secundarios

Según la experta así como con otras vacunas, un día después de vacunarse usted puede presentar reacciones temporales que duran pocos días.

Dentro de los síntomas hasta ahora estudiados tras la apliación de la vacuna de la covid-19 puede haber:

-Dolor

-Enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección

-Fiebre

-Cansancio

-Escalofríos

-Dolor de cabeza

-Dolor de los músculos o dolor de las articulaciones por una o dos días después de la inyección

Estas son las reacción del cuerpo ante la vacuna, estos síntomas no le harán daño de acuerdo a la experta. Sin embargo es clara en afirmar que al igual que con todo medicamento existe una pequeña posibilidad de que haya una reacción alérgica severa a la vacuna, la cual puede provocar una lesión grave o la muerte.

Por lo anterior es importante que antes de vacunarse consulte con su médicosi usted actualmente tiene la covid-19 o síntomas que sugieren que la tiene, si se siente moderada o gravemente enfermo debido a cualquier razón, si padece alergias mortales, o una afección que debilita su sistema inmunitario o si está embarazada.

Los que ya tuvieron el virus

Si usted ya tuvo el virus quizás crea que ahora es inmune pero la verdad es que no se sabe, no ha sido posible establecer científica y médicamente si haber tenido la covid-19 crea inmunidad ni cuánto dura en caso de existir.

El consejo de Quirindongo es consultar con su médico y si es apto para recibir la vacuna, hacerlo.

Consejo general

Ahora que existen vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces es importante protegerse mediante la vacunación, "tal vez conozca gente que obtuvo resultados positivos en la prueba para covid-19 pero no presentó síntomas o solo enfermó levemente, sin embargo, no hay manera de saber cómo afectará el coronavirus a una persona, gente de toda edad incluso que no está en la categoría de alto riesgo ha enfermado gravemente, sufrido complicaciones graves y duraderas, y hasta ha muerto" agregó.

Además dijo que como consejo final, "le recomendamos vacunarse en cuanto la vacuna está disponible para usted, esta se compone de una serie de dos inyecciones administradas con tres semanas de diferencia, igual que con muchas vacunas el cuerpo normalmente se demora unas semanas en desarrollar la inmunidad, pero cuanto antes se vacune mejor será".