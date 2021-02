Me pido perdón por haber dudado de la mujer tan fuerte que soy

A veces parece que el mundo que nos rodea se está derrumbando, que no tenemos control sobre nada de lo que sucede y que no somos nada en comparación a la tempestad. A veces nos sentimos demasiado pequeñas y vulnerables, incapaces de enfrentar los obstáculos que aparecen en el camino. Es entonces cuando olvidamos nuestra fuerza y dudamos de nosotras. haciendo que todo se vea más complicado de lo que en realidad es.

El mundo a menudo se siente como un agujero negro de negatividad; un pozo profundo y oscuro; una montaña insuperable. Es completamente normal sentir miedo. ¿Pero sabes qué?Si has llegado hasta este punto es porque has luchado y si miras un instante hacia atrás, te darás cuenta de todos esos obstáculos que has atravesado antes.

Quizá tu corazón ha pasado por demasiado dolor, tanto que ahora te sientes sin rumbo, confundida y cansada. Sin embargo, has sido capaz una y otra vez de recoger los pedazos y volverlos a unir para volver a amar. Te has mantenido de pie aún cuando han hecho todo para derrumbarte y has aprendido a sobrellevar esos momentos de angustia hasta transformarlos en algo hermoso. ¿Aún dudas de tu fortaleza?

Lo sé, hay tanto caos en el mundo que a veces olvidas que eres una mujer increíblemente poderosa. Pero sin darte cuenta, te has vuelto resiliente y con ello tu alma, tu corazón e incluso tu cuerpo se han fortalecido.

La resiliencia nos vuelve conscientes del momento. Nos planta en el presente y nos ayuda a ver con mayor claridad y profundidad. Cuando eres consciente de ti misma, puedes ser más responsable de tus acciones porque puedes verte en un contexto realista. Esto te ayuda a encontrar soluciones en vez de estancarte, de buscar la forma de sanar en lugar de hacer la herida más grande.

Tú has logrado sacar lo mejor de los peores momentos y aún cuando sientes que no puedes más, has demostrado que eres capaz de dar el siguiente paso. ¿Aún dudas de tu fortaleza?

Todos conocemos la decepción, la sensación de un corazón roto y la ira que provoca una traición por la espalda pero cuando perdonas a quien te hizo daño y te perdonas por haber cedido, te vuelves más fuerte.

El perdón te ayuda a sanar y a superar. Si te aferras a las heridas del pasado, te quedas con el amargo sabor del rencor.En cambio, cuando aprendes a perdonar, aún sin que te lo pidan primero, tu alma se vuelve más fuerte. Deja de culparte por ese dolor, por haber tambaleado y perdónate.

Sin importar que tu corazón se estruje o se rompa en mil pedazos, tu alma se ha vuelto inquebrantable. Has aprendido a sonreír aún en la adversidad y aún cuando sientes que todo se derrumba alrededor, tu resiliencia te ha ayudado a sanar las heridas. Así que no te avergüences ni dejes que nadie te diga que eres demasiado débil.

Cuando todo es tan caótico a tu alrededor, es normal que dudes de ti pero no cedas a tus miedos o preocupaciones, no permitas que quiebren tu alma.

No debes sentir que has fallado si el éxito tarda un poco más de lo que esperabas. Has logrado mucho más de lo que crees. Hoy es una nueva oportunidad. Concéntrate en las cosas que puede controlar y deja de preocuparte por el resto.

