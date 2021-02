El impacto de la covid-19 en la lucha contra el cáncer

El cáncer es una enfermedad de enormes dimensiones y se prevé que vaya en aumento. Actualmente en la Región de las Americas, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que cuatro millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por esta causa, esto según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es por eso que el 4 de febrero de cada año la Unión para el Control Internacional del Cáncer, UICC, hace un llamado para crear conciencia sobre la enfermedad y desarrollar estrategias para hacerle frente.

De acuerdo con una publicación realizada por expertos de la UICC en el International Journal of Cancer, IJC, se afirma que “la pandemia de COVID-19 continúa teniendo un impacto perturbador en los sistemas de salud de todo el mundo, pues en muchos países, el tamizaje y la detección temprana se han detenido temporalmente y menos pacientes buscan atención médica cuando experimentan síntomas preocupantes”.

Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), encontró que, de 155 países, más del 50% de estos informaron sobre el aplazamiento de los programas públicos de detección, incluidos los cánceres de mama y de cuello uterino, y el 42% de los países informaron sobre interrupciones en el tratamiento del cáncer, todo por cuenta de la pandemia.

Ante este panorama personal médico de todo el mundo ha hecho un llamado a los pacientes para que mantengan los controles dentro lo que les posible.

La doctora Aylen Vanessa Ospina Serrano, especialista en medicina interna y Oncología Clínica nos precisó que “en Colombia no hay un registro puntual sobre el impacto de la pandemia en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Sin embargo, indica que la evaluación se puede hacer de forma indirecta, utilizando diferentes aplicativos. En el caso de la plataforma Mipres, al consultarla durante el año 2020 se evidenció que, desde el inicio de la pandemia, se ha presentado una reducción en promedio del 70% en la prescripción de terapias oncológicas y de las pruebas diagnósticas como la mamografía y las citologías vaginales comparado con el año 2019. Esto es muy preocupante porque no significa que hayan disminuido los pacientes con cáncer, sino que no están siendo atendidos oportunamente durante la pandemia, se están retrasando los diagnósticos y la administración de terapias que requieren en forma oportuna”.

La especialista indica que, en la práctica médica diaria se evidencia que los pacientes están llegando a urgencias y a hospitalización con complicaciones por metástasis de cáncer, porque en algunas situaciones está el temor de salir y en otras los servicios de diagnóstico han estado limitados durante la pandemia y no han tenido acceso a un diagnóstico a tiempo.

El diagnóstico oportuno hace la diferencia

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, si el cáncer se diagnostica tempranamente, es más probable que el tratamiento sea eficaz. La probabilidad de supervivencia aumenta, la morbilidad se reduce y el tratamiento es más económico. Señala también que el diagnóstico y tratamiento oportuno representan mejoras notables en la vida de los pacientes.

Ospina enfatiza que “si un cáncer localizado, sin metástasis, no recibe tratamiento durante las siguientes cuatro a seis semanas, puede crecer y presentar metástasis en otros órganos. De modo que si el paciente no recibe atención oportunamente cambia la situación de un cáncer localizado y curable, a un cáncer metastásico del cual el paciente va a fallecer. Igualmente, si el paciente no recibe los ciclos de quimioterapia con la frecuencia requerida cada mes, el cáncer también se va a descontrolar y va a crecer porque se vuelve resistente al tratamiento”.

La importancia de consultar a un médico

La Sociedad Americana contra el Cáncer, advierte que los equipos de profesionales médicos contra el cáncer están haciendo su mayor esfuerzo para brindar la atención a sus pacientes. Sin embargo, la vida no es como antes. Por tal motivo es importante mantenerse en contacto con su equipo de profesionales médicos para determinar el plan de acción que sea más adecuado y conveniente para usted. Puede que esto implique consultas médicas mediante sesiones virtuales, ya sea vía telefónica o por Internet sin la necesidad de acudir en persona con el doctor.

Además la OPS advierte que con un diganóstico oportuno, la carga del cáncer se puede reducir mediante mediante la implementación de estrategias basadas en la evidencia para su prevención, tamizaje, detección temprana, tratamiento y también para mejorar el acceso a los cuidados paliativos.

Tendencias a futuro

Según la OPS y la OMS, a nivel mundial, la carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2040, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.