Seis consejos para terminar una amistad sin conflictos

Siempre se habla de lo complicado que puede ser cortar una relación amorosa, sin embargo poco se reflexiona sobre la forma correcta de terminar una amistad.

Cuando formamos una relación de amistad solemos pensar que será para toda la vida, ya que son los amigos quienes te acompañan tanto en los momentos buenos como en los más difíciles.

Sin embargo, así como ocurre en el amor, las personas involucradas en una relación pueden cambiar a medida de que el tiempo transcurre, de modo que empieza a haber intereses completamente diferentes.

En otras ocasiones, las amistades deben terminar por comportamientos tóxicos que terminan dañando a más de una persona y por mucho amor que exista entre amigos, lo mejor es no seguir en esa relación.

Los amigos forman una parte fundamental de nuestras vidas, de tal manera que cuando no hay una buena relación puede afectarnos en diversos ámbitos.

Si ya trataste de arreglar la situación y nada mejora, la opción más sana cortar de raíz con esta relación, aunque esto sea doloroso.

Lo que debes tomar en cuenta es que la mejor opción es ver las cosas como el final de una etapa y mantener los buenos recuerdos que tienes con esa persona.

Aquí te explicamos cómo terminar una relación de amistad de una forma sana y respetuosa.

Los consejos que debes seguir para terminar una amistad

Toda ruptura debe tener una conversación. Esta es una manera respetuosa de cortar con alguien, ya que tendrás la oportunidad de explicar lo que te incomoda, pero también de agradecer el tiempo que pasaron juntos.

Reconoce tus fallas

En toda relación hay fallas de ambas personas, no sería justo que solo culparas a tu amigo o amiga del fin de la relación. Reconoce los aspectos en los que equivocaste de una manera firme sin caer en el victimismo.

Discúlpate

Esta parte es crucial, no solo demostrará que te importa, sino que también estás dispuesta a perdonar aunque la relación amistosa no continúe.

Explica los motivos inteligentemente

Expone las razones por las que no es sano que la amistad continúe. En este punto, no se trata de decir lo que cada quien hizo mal, sino de hablar sobre el daño que podrían hacerse si la amistad continúa.

Sé compasiva

Aunque te haya lastimado profundamente y haya cometido graves errores no te enfoques en dañarlo. Muchas personas pueden hacer daño sin consciencia real de lo que hacen, por lo que es importante que dejes de ver las cosas como algo que solo va en contra de ti.

No menciones el pasado

Uno de los peores errores al momento de terminar cualquier relación es mencionar cualquier inconveniente que haya ocurrido en el pasado. Esto solo removerá sentimientos y dejará rencores.

No involucres a terceros

Sentir un apoyo puede parecer una buena idea, pero la verdad es que podrían hacer sentir a la otra persona como víctima de un complot, además debes entender que sus problemas solo los involucran a ustedes.

Señales de una amistad tóxica

Así como ocurre en algunas relaciones amorosas, cuando las amistades son tóxicas pueden traer graves consecuencias en nuestras vidas.

Aquí te dejamos algunas señales que podrían indicar que tu amistad no es sana.

Te sientes alejada de tu familia y amigos: te pierdes de momentos que antes eran importantes para ti, porque las salidas con tu amigo son prioridad.

No tienes el mismo rendimiento laboral /escolar: ya no cumples con tus tareas de la misma forma, estás distraída y no priorizas de forma adecuada.

Dejas de lado las actividades cotidianas para pasar más tiempo con él: parece que es necesario pasar cada vez más tiempo con amigos, sin embargo, el resto de tus actividades quedan de lado.

Sufres violencia: las amenazas, los insultos o las agresiones están presentes en la amistad.

