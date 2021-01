Ejercicios para endurecer el abdomen y lucir más estilizada

La idea de hacer ejercicio puede parecer una tortura bastante tediosa y complicada sin embargo, debes recordar que es muy importante para tu salud general. Más allá de "perder peso", hacer ejercicios trae muchos beneficios consigo para todo tu cuerpo y mente. Este te permite tener un mejor equilibrio, te da flexibilidad, mejora tu postura y es capaz de aliviar la tensión que tengas en el cuerpo. A su vez, libera endorfinas, lo que hará que te sientas de mejor humor, algo muy necesario en estos tiempos tan estresantes.

Una de las zonas donde mayor grasita se acumula es el abdomen y aunque es necesaria en cierta medida, es importante trabajar tus músculos para fortalecerlos y lucir más estilizada.

Tener un abdomen duro y marcado es el sueño de muchas pero conseguirlo requiere de mucho trabajo y compromiso. No sólo se trata de sudar por horas con rutinas de ejercicio pesadas sino también, balancear con un estilo de vida saludable.

Es posible que siempre dediques un tiempo a hacer ejercicio pero que no hayas notado cambios. Incluso puede suceder que sí los has notado en todas partes menos en tu abdomen, ¿por qué sucede esto? La respuesta es simple: tus hábitos diarios no son los adecuados.

Con esta rutina trabajarás desde tus piernas, hasta abdominales y espalda de forma dinámica. Cuando menos lo pienses, estarás haciendo ejercicio por gusto y no por obligación. Recuerda complementar con una alimentación sana y una rutina de sueño adecuada.

¡En serio! Sólo ponte ropa cómoda y una playlist que te inspire. No olvides calentar antes de comenzar.

Escaladores de montaña lentos

-Comienza en una tabla alta, con las palmas de las manos apoyadas en el suelo, las manos separadas al ancho de los hombros (o más anchas, si así es como suele hacer las flexiones), los hombros apilados por encima de las muñecas, las piernas extendidas y el núcleo enganchado.

-Lleva tu rodilla derecha hacia tu pecho. Extiende la pierna derecha hacia la posición inicial y luego lleva inmediatamente la rodilla izquierda hacia el pecho.

-Regresa tu pierna izquierda a la posición inicial.

-Continúa alternando, moviéndote rápidamente, durante 45, 40 o 35 segundos.

-Asegúrate de mantener el núcleo enganchado y la espalda plana en todo momento. Si tiene que reducir la velocidad para mantener la forma, está bien.

Abdominales rusas

Tonifica tus oblicuos y caderas. Necesitarás una pesa pequeña o una botella de agua.

-Siéntate en el suelo y flexiona las rodillas con los pies bien plantados. Recuéstate un poco sin llegar al suelo. Toma la pesita o botella de agua con ambas pesas y mantén los brazos en un ángulo de 90º para equilibrar tu cuerpo. Esta es la posición inicial.

-Gira la parte superior del cuerpo hacia la izquierda y luego hacia la derecha.

-No contengas la respiración mientras haces este ejercicio.

-Haz 15 segundos, alternando lados.

Toques del dedo del pie acostada

-Empieza recostada boca arriba con los brazos a los lados, las piernas dobladas a 90 grados y los pies levantados en el aire para que las espinillas estén paralelas al suelo.

-Bisagra en la articulación de la cadera para bajar el pie izquierdo hacia el piso sin dejar que la espalda baja pierda contacto con la colchoneta.

-Levanta la pierna hacia atrás a la posición inicial activando los abdominales bajos. Esa es una repetición.

-Completa dos series de 10 repeticiones por lado.

Reloj de péndulo

-Acuéstate boca arriba con los brazos extendidos a los lados.

-Dobla las rodillas sobre las caderas y levanta los pies del tapete.

-Deja que ambas rodillas caigan hacia la derecha, manteniendo la zona lumbar en el suelo.

-Regresa a la posición inicial y luego repite en el otro lado.

