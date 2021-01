Aprende a alejarte de las personas que te lastiman siguiendo estos consejos

El ritmo acelerado de vida que llevamos y la constante presión social sobre "tener a alguien", nos ha llevado a conformarnos con menos de lo que merecemos. Aceptamos excusas "por falta de tiempo", malos tratos, cuestionamientos sobre lo que somos y permitimos quedarnos donde no nos dejan florecer. Esto sucede en relaciones amorosas, con amigos o incluso familia. ¿En verdad prefieres estar mal acompañada que sola?

Por alguna razón olvidamos que merecemos más y nos quedamos con personas que nos restan en lugar de sumar. Pero cuando dejas que esto suceda, pierdes de vista tu propio valor y con eso, terminas en una especie de laberinto donde por más que tratas de ir hacia adelante, sientes un gran peso encima que no te deja avanzar.

Con quien estés no debe ser un obstáculo para tu bienestar, no debe buscar cambiar tus valores para encajar ny mucho menos debe lastimarte o hacerte sentir menos.

Alejarte de quien te lastima no es fácil, requiere de mucha fuerza pero sobretodo de amor propio. Quizá has creado un apego con esa persona y una parte de ti piensa que puede ser mejor o que si te alejas, te quedarás sola. Te entiendo, la soledad da miedo pero no tiene por qué ser algo malo, ¡al contrario! Puede ayudarte a abrir muchas puertas y encontrar lo que de verdad mereces.

¿Cómo puedes lograr alejarte de las personas que te lastiman?

Ignoran a los que buscan atención

A menudo, las personas tóxicas buscan compulsivamente atención a toda costa. Siempre encontrarán la manera de hacer que el mundo gire a su alrededor, incluso si sólo es por un capricho. Alguien que piensa que tus asuntos siempre son menos importantes, sólo te lastimará una y otra vez. Por lo general, si no reciben la atención que anhelan, sus acciones se vuelven más drásticas, iniciando discusiones, haciendo un berrinche o actuando de manera destructiva. La mejor forma de quitarle poder es ignorando. No permitas que las personas tóxicas te roben energía y que hagan sentir que no eres importante.

Apóyate en amigos leales y de confianza.

Hay muchas personas a tu alrededor que están dispuestas a amarte y que te valoran por todo lo que eres. Todos necesitamos una sólida red de apoyo y seguro que ya la tienes, sólo debes acercarte a ella. Esos amigos de verdad son quienes te ayudarán a alejarte de quien te hace daño porque saben que mereces algo mejor. No dejes que las personas tóxicas le ganen a quienes tienen buenas intenciones contigo.

Perdónate.

Quizás no hiciste nada malo, pero te culpas a ti misma por estar ahí. Independientemente de la situación, debes darte cuenta de que esas personas no definen lo que eres. Deja de cargar con ese peso. Te mereces un descanso alejada de toda esa toxicidad. Tienes que ser valiente y dar ese paso fuera. Elige tu felicidad, te lo mereces.

Reconecta con quien eras antes de todo el dolor.

No es fácil volver a lo que eras antes de ser herida tantas veces. después de todo, esas personas tóxicas han hecho que pierdas la confianza en ti misma. Primero, averigua qué es lo que te hace sentir bien y empieza a hacerlo con la mayor frecuencia posible. Vuelve a bailar, cantar, pintar, escribir, cocinar o lo que sea que te devuelva esa chispa. Permítete sentirte orgullosa de tus logros, no importa qué tan pequeños sean. Recuerda tu valor, recarga energías, haz lo que tengas que hacer para ser tú misma otra vez y no dejes que nadie te culpe, te critique o te disuada de no hacerlo. Te sentirás mejor y te liberarás de la toxicidad.

