Tener una relación sana con la comida es posible y es lo que necesitas para ser más feliz

Para las personas con trastornos alimenticios y ansiedad, uno de los retos mayúsculos es llevar una relación sana con la comida, la cual es nutrirse de forma concienzuda sin dejarse llevar por las emociones, al igual que escoger platillos nutritivos para el cuerpo.

Los malos hábitos alimenticios y en general, la relación que tenemos de adultos con la comida están influenciados directamente por los aprendizajes que tuvimos en la infancia, por eso son patrones difíciles de romper, pero no imposibles.

Expertos afirman que es más fácil crear hábitos saludables en los niños que cambiarlos de adultos ya que en los primeros años de vida es cuando nos vemos más influenciados por las frases y creencias en torno a la comida y la imagen que tenemos de nosotros mismos, entre otros factores.

Signos de alarma

Sin embargo, muchas personas no tienen una relación sana con la comida y ni siquiera lo han notado, lo que deriva en que desarrollen enfermedades producto de los excesos y malas elecciones. Esto es:

Utilizar la comida como medio de distracción o tranquilizante por emociones, que van desde la rabia, estrés, miedo, entre otros.

No comer comida nutritiva para el cuerpo.

Comer con descontrol en cuanto a las porciones.

Obsesionarse con perder peso y lucir de determinada manera.

Relacionar el buen estado físico o la delgadez con el éxito en la vida.

Utilizar la comida como fuente de gratificación.

Si no te gusta un alimento en específico o quieres comer algo no muy saludable, no te presiones. - Pinterest

Consejos para tener una relación sana con la comida

En primer lugar, si identificaste que fallas en uno o varios puntos de lo anterior lo mejor será recurrir a un especialista en el área de la nutrición y psicología para conversar sobre los detonantes y causas de tus malas elecciones.

Paralelamente puedes poner en marcha algunos consejos valiosos para ir poco a poco transformando tu forma de ver y disfrutar la hora de alimentarse.

No te excedas con las reglas

Cuando eres muy estricto con tu alimentación y bastante restrictivo, eres más propenso a tener ataques de ansiedad que te lleven a hacer atracones o que cuando estas reglas no se cumplan te generen frustración y sentimiento de fracaso.

Por eso, el portal Alimentando el cambio afirma que lo mejor es cambiar tu percepción sobre los alimentos y las etiquetas que pones sobre ellos. No hay comidas buenas, ni malas, que engordan o adelgacen.

TODOS los alimentos son permitidos en tu dieta, solo que debes encontrar la porción, formas y momentos ideales para consumirlos.

Distinguir el hambre real del emocional

Muchas veces son las emociones las que nos llevan a escoger cuándo y qué queremos comer. Por eso, los nutricionistas recomiendan tomarse un segundo para identificar el problema.

Uno de ellos es preguntarse si en ese preciso momento se comerían una manzana. Si ha pasado más de dos horas desde tu última comida y tu respuesta es sí, probablemente sea hambre real.

De lo contrario, el hambre emocional lleva a las personas a antojarse de alimentos específicos, especialmente calóricos, a desarrollar culpa después de comer, a masticar rápido sin pensar, entre otras actitudes.

Escucha a tu cuerpo

Si un alimento no te gusta, no lo consumas solo por el hecho de que es saludable. No tienes que obligarte a hacerlo, al igual que come tranquilamente sin juzgarte cuando sientas hambre y detente cuando te sientas satisfecho.

Lo fundamental es no hacer de la comida el punto central de nuestra vida.

No compenses

Olvídate de matarte de hambre si un día te excediste de más y luego caer en jugos detox o una dieta férrea. Simplemente concéntrate en comer saludable a diario y los resultados llegarán solos.

