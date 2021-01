Lecciones sobre amor (y sexo) que aprendimos de Samantha Jones por las que la vamos a extrañar

Samantha Jones era del grupo de amigas de Carrie, la más divertida, decidida y liberal del grupo. Nunca tuvo problemas con hablar de sexo abiertamente o decir lo que pensaba. Es como la amiga que todas tenemos, la que nos apoya, nos da los mejores consejos y siempre está ahí para nosotros de manera incondicional.

Kim Cattrall fue la actriz que le dio vida y a sus 60 años,sigue luciendo tan sensacional como su personaje en 'Sex and the City'.

"¡Escúchenme! El chico ideal es una ilusión. Empiecen a vivir sus vidas"

Sí, a veces, somos independientes, trabajadoras y tenemos un grupo increíble de amigos, pero esperar a que llegue el 'hombre perfecto' nos hace perdernos de cosas inolvidables. Disfruta tu soltería.

"Las cosas del amor son lo peor"

Todas hemos caído en este limbo, creemos que nadie es para nosotras y que el amor apesta. Suele pasarnos justo cuando terminamos una relación. No dejes que una mala experiencia te haga juzgar todas tus relaciones.

"He terminado con un gran amor; estoy de vuelta a los grandes amantes"

Diviértete mientras llega esa persona por la que vale la pena dejar tu soltería. Sal con tu amigas, conoce hombres, no quiere decir que tendrás sexo con ellos, pero podrías estar perdiéndote de grandes amistades por culpa de tus prejuicios.

"¡Oh! Vamos, cariño. No hay nada mejor que el sexo"

¿Tenemos que decir más? Vive tu vida sexual al máximo, bajo lo que a ti te gusta, explora, diviértete y sobretodo, cuídate.

"Te amo, pero me amo más a mí"

Nunca pierdas este punto. Amarte es la única forma en la que puedes dar amor a los demás, no me refiero al amor de pareja. La vida en general se trata de dar amor.

"No entiendo por qué las mujeres están tan obsesionadas con casarse. Nosotras somos solteras y fantásticas"

Nosotras tampoco lo entendemos. No te sientas presionada. El mundo debe respetar tus decisiones, sin importar si deseas o no casarte, tu estado civil no determina tu calidad como persona.

"Yo soy probosexual. Lo pruebo todo al menos una vez"

Adopta este estilo de vida, prueba todo aquello que te interese, no te limites. Disfruta y vive tu sexualidad con plenitud, no dejes que tus prejuicios te detengan, siempre hazlo con responsabilidad.

