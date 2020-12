¿Eres poco disciplinada y no logras tus metas? Prueba con un coach de objetivos

Si tienes un objetivo a corto-mediano-largo plazo y sientes que tú misma lo vas posponiendo, es que te falta disciplina.

¿Sabías que existen los coachs que te ayudan a organizarte? Estos, se aplican tanto en empresas como a nivel personal.

Si notas que te falta disciplina y que retrasas todo lo que quieres lograr, podrías recurrir a un/una coach de objetivos. - Instagram

Según la página Todobrecoaching, podrías recurrir a un coach de objetivos cuando te sucedan algunas de estas cosas:

Cuando llegas al punto en que no sabes lo que quieres, pero sí lo que no quieres También, si hay un asunto se te sale de las manos y necesitas ayuda para tomar las riendas Si quieres cambiar y no sabes cómo Cuando has intentado alcanzar algo y no has encontrado el camino adecuado Si sientes que se te han acabado las opciones Asimismo, si quieres ser quieres mejorar tu desempeño Cuando necesitas validar conceptos

Algunos tipos de metas que te pueden ayudar a fijar los plazos son:

Organizarte financieramente Identificar el tipo de relaciones que te hacen feliz y salir a buscarlas Ponerte manos a la obra con tus asuntos pendientes Tener un espacio para hablar de tus asuntos personales Encontrar tu misión Asumir nuevos retos o responsabilidades Visualizar el trabajo de tus sueños Aumentar tu desempeño

No obstante, debes saber si estás preparada para trabajar con un coach. Si no estás muy segura y no confías, no es recomendable.

Te decimos, según la web, si te identificas con algunas de estas situaciones es que debes esperar:

Piensas que tienes la verdad absoluta Crees que eres así y nada te va a cambiar Solo quieres quejarte y no hacer nada para modificar tu situación Para ti, solo existe lo que tú ves y las cosas no se pueden mirar desde otro ángulo Quieres cambiar para perjudicar a alguien o a algo No quieres poner de tu parte

Ya te hemos dado información sobre el coach para lograr tus objetivos. Si sientes que estás preparada, ¡a luchar por tus sueños!

No te pierdas el video en