Los sobrinos son curitas para el alma que nos impulsan a ser mejores

Convertirte en tía es sin duda uno de los placeres más grandes de la vida. Tus sobrinos se convierten en tus cómplices de vida, a los que puedes guiar con tu sabiduría al tiempo que ellos te enseñan valiosas lecciones.

Tus sobrinos te enseñan tanto sobre las cosas simples. De algún modo, vuelves a ver la vida con ojos de niña, cuando todo era más fácil. Es decir, te recuerdan que no hay nada más poderoso que la imaginación cuando de resolver problemas se trata. De pronto, las cosas más inesperadas se convierten en la mejor herramienta para ello.

Tener sobrinos es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo, no tienes la obligación de una madre. Puedes cuidar de ellos un momento y después devolverlos a casa, sabiendo que puedes volver a ellos en otro momento.

A pesar de que es un alivio no tener que cuidarlos 24 horas, los 7 días de la semana, cada vez que se van de tu lado, dejan un vacío inexplicable.

Es como si ellos fueran curitas o venditas que llegan para sanar tu corazón cuando más lo necesitas. A veces ni siquiera te das cuenta de ello hasta que tiene un día horrible y su presencia hace que de pronto todo sea mejor.

Hacer felices a tus sobrinos se ha convertido en una prioridad para ti. Te han enseñado a compartir todo con ellos y que todo eso que les das te lo recompensan con su amor. No hay nada que llene más tu corazón que el amor de tus sobrinos.

Gracias a ellos sabes lo que es amar de verdad.

Ellos te ven como una figura de autoridad, te respetan y te consideran una especie de gurú de vida que todo lo sabe. Pero lo que ellos ignoran es que tú estás aprendiendo a vivir a su lado.

Para ellos eres su tí pero también una amiga incondicional, una cómplice de vida, dispuesta a darles los mejores consejos y jugar con ellos por horas.

Ellos son la cura para todo mal por eso siempre tratas de aprovechar al máximo el tiempo que tienes con ellos. No importa si es viendo una película de Disney una y otra vez o si tienes que ensuciarte de lodo mientras juegan a la pelota; tus sobrinos harán que olvides los tragos más amargos, las presiones de la vida adulta y los tropiezos que hayas tenido durante el día.

Lo único que quieres es ser la mejor persona para tus sobrinos, alguien de quien puedan aprender y tomar consejos que los convertirán en adultos de bien.

A veces puedes ser un poco estricta con ellos pero otras, eres quien cumple los caprichos que sus padres no les dan. ¡No por nada eres la tía favorita!

Quizá en un principio no sabías nada sobre ser una tía pero ahora, gracias a ellos, has ganado experiencia y te has dado cuenta de que no hay nada más satisfactorio.

Es una sensación inexplicable cuando te avisan que te convertirás en tía.

Tus sobrinos pueden ser hijos de algún hermano o hermana pero también de esa amiga que te considera su hermana del alma.

Tus sobrinos te devuelven la fe cuando el mundo te decepciona y te hacen reír después de un día de llanto y estrés. Quizá no sepan lo caótica que es tu vida e ignoran que la vida adulta puede ser muy ruda pero ahí están para iluminar tus días.

No importa cuántas decepciones en el amor hayas tenido o si odias tu trabajo o tuviste una pelea con alguien importante, ellos te recordarán lo que vales y te harán sentir la mujer más especial e increíble del universo. Así que ámalos y cuídalos mucho porque serás una pieza clave en ellos cuando sean grandes. Deja atrás todo ese malestar y disfruta de su presencia porque sin duda llegaron a tu vida por una razón muy especial.

