Consejos de nutrición para mujeres de más de 40 que buscan ponerse en forma

Tener un cuerpo perfectamente sano es el sueño de muchas mujeres, especialmente cuando tienes más de 40 años. A esa edad tu cuerpo no es tan activo como antes así que debes tener más cuidado con lo que comes y el tipo de vida que llevas, por eso es recomendable seguir estos consejos de nutrición

Sin embargo, no es es imposible estar en forma y saludable después de cierta edad avanzada. Con algunos consejos de nutrición y de estilo de vida puedes tener un cuerpo perfecto si realmente te dedicas a esto.

Consejos de nutrición para ponerse en forma si tienes más de 40

Desayuna

Según reseña el portal Pinkvilla, desayunar es esencial ya que el metabolismo de nuestro cuerpo se ralentiza un 2% cada década. Comer al comienzo del día trabaja de la mano con tu metabolismo que está en su punto máximo en la mañana y estimula la actividad física.

Además, las mujeres que desayunan pierden más peso y se mantienen en este proceso de manera más eficiente en comparación con las que siguen una dieta baja en carbohidratos y que pueden recuperar esos mismos kilos perdidos en unos pocos meses.

Ejercicio

Aunque es difícil perder peso o mantenerlo después de los 40, no es imposible. Además, los problemas como el dolor en las articulaciones, dolor de espalda y otras molestias no deberían impedirte comenzar a hacer ejercicio ya que a esa edad aún no se agudizan esas dolencias, salvo que tengas un historial de lesiones que se conecte con las actividades.

Cualquier tipo de ejercicio puede diseñarse para ti y tu cuerpo. Un entrenamiento de 30 minutos le da a tu metabolismo el impulso que necesitas. No es necesario inscribirse en un gimnasio porque con unas simples sentadillas para muslos y abdominales ayudarán a tonificar y bajar de peso ciertas zonas de tu cuerpo, fortalecer tus huesos, mantener el equilibrio y también evitar lesiones, que se vuelven más importantes a medida que envejeces, sobre todo en las mujeres.

Toma calcio y vitamina D

Es importante mantener los huesos fuertes, así que para estimularlos puedes acudir a la vitamina D y el calcio. Los alimentos como el salmón y la leche son ricos en estos dos nutrientes. También puede optar por suplementos si es necesario.

Maneja tu estrés

Para las mujeres, mantener un trabajo y cuidar de una familia no siempre es fácil. El estrés puede provocar cambios nocivos para la salud en el cuerpo como disminución de la libido, aumento de la presión arterial y muerte celular más rápida. Esto puede provocar un envejecimiento más rápido.

Por lo tanto, la meditación puede ayudar a lidiar con el estrés y la presión. Además, para mantener un ritmo cardíaco saludable, inhala por la nariz durante cuatro latidos y exhala durante ocho al menos dos veces al día o en cualquier momento que te sientas estresada.

Ya sabes lo que dicen: mente sana; cuerpo sano.

Come proteínas para mejorar tu estado de ánimo y tu cuerpo al mismo tiempo

Si eres propensa a tener mal humor, aumentar la ingesta de proteínas en tu dieta puede ser una solución tanto mental como física. Comer alimentos ricos en proteínas aumenta los niveles de células que mejoran el estado de ánimo en el cerebro, lo que puede ayudar a lidiar con la depresión y la mala memoria.

Además, también beneficiará tu figura ya que la proteína ayuda a la regeneración y fortalecimiento de los músculos, una parte muy importante a conocer ya que si tienes más de 40 pueden estar desgastándose por el uso. También te da más energía para rendir en tus entrenamientos, y por si fuera poco te da esas sensación de estar satisfecha, evitando que te veas tentada a comer algo que no debes.

Además de estos consejos de nutrición, también hay cosas básicas que debemos tener más en cuenta a medida que vamos avanzando en edad, no solo para mantenerte en forma sino también por tu salud.

Comenzando con evitar comer comida empaquetada y chatarra, ya que son ricas en grasas y azúcar y estos pueden ser problemáticos para tu cuerpo. Come frutas y verduras saludables y opta por alimentos de la temporada, ya que son más frescos y nutritivos.

Y por supuesto no olvides programar chequeos de salud. Si tienes más de 40, este es el período en el que los controles son realmente necesarios. Aquellos como un examen de la vista, mamografía, presión arterial, tiroides y colesterol para mantener tu cuerpo sano y en forma.

