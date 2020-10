¿Estrés o tristeza por la pandemia? El método Tagdröl es una buena alternativa

El temor y la ansiedad con respecto a la covid-19 y lo que podría suceder si se contrae, puede resultar abrumador y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Además, las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, hacen que las personas se sientan aisladas, en soledad y es posible que aumente el estrés o la ansiedad.

Según el Ministerio de Salud de Colombia, “Las líneas territoriales de salud mental han mostrado un aumento en las consultas hasta del 30% durante la pandemia del covid-19, siendo la depresión, ansiedad y violencias los motivos de consulta más frecuentes”.

Es posible que muchas personas se sientas más estresadas durante esta pandemia. El temor y la ansiedad pueden ser abrumadores y provocar emociones fuertes, por eso resulta necesario cuidar la salud mental.

El método Tagdröl ha tomado fuerza en los últimos meses, se trata de una psicoterapia integrativa, que fusiona los conocimientos de la ciencia de la psicología cognitivo conductual y la neuropsicología, con estrategias terapéuticas basadas en filosofías y cosmovisiones antiguas ayudando a este tipo de situaciones de estrés, depresión y ansiedad.

Hablamos con Mónica Vargas, psicóloga experta en Colombia en fusionar la psicología con el método Tagdröl, ella nos amplió el tema.

¿Qué es el método Tagdröl?

Es un modo ordenado y sistemático de sanación holística y crecimiento personal que busca la toma de conciencia y eliminación de patrones inconscientes para así lograr la paz y el estado de bienestar global en todas las áreas a las que nos enfrentamos.

¿De dónde viene o dónde nació?

Nace de los principios del Budismo Mahayana (enseñado por grandes maestros como el Dalái Lama).

¿En qué consiste el método Tagdröl?

Consiste en llevar a cabo dos aspectos muy importantes:

La investigación, sanación y curación, que implica, de una manera metódica y ordenada, observar la mente en diferentes niveles, un nivel superficial que se refiere a lo que nos damos cuenta y por lo tanto somos conscientes y un nivel más profundo que representa lo inconsciente.

Los Packs de Tagdröl, que contienen reliquias y textos sagrados de alta vibración, que al entrar en contacto con el cuerpo y mente, ayudan a despertar energías de calidad superior que ya se poseen pero no se utilizan, y a eliminar emociones negativas, conceptos limitantes, traumas, todo tipo de bloqueos en relación con uno mismo y con los demás, propiciando la auto-investigación, así con gran éxito se puede llevar a cabo un proceso eliminando capas del inconsciente, revelando lo que hay debajo y se puede tomar conciencia con más facilidad.

¿Cómo funciona?

Se basa en ser consciente de ser los guionistas de nuestra vida y enfocarnos en escribir el futuro en el presente. Por lo tanto, desde esta perspectiva la felicidad y el sufrimiento están dentro, y al estarlo tenemos la oportunidad de cambiar nuestras situaciones conflictivas cambiando nuestro interior. Para ello, en el Método Tagdröl se utilizan poderosas herramientas: Los objetos sagrados, un método ordenado de introspección, la sanación y el estudio de principios espirituale.

¿Cómo es una terapia con este método?

Yo llevo a cabo la terapia con mis pacientes haciendo una integración del Método Tagdröl con la Psicología Cognitivo Conductual, es decir, una Psicología Cognitiva Integrativa, por lo cual una persona que tiene una terapia recorrerá un plan de entrenamiento mental personalizado que se desarrolla a través de un modelo organizado de pasos claramente identificados en cuatro cuatro fases: en las fases 1 y 2, progresivamente se va develando lo que cada persona en particular necesita trabajar, haciendo uso de la aplicación de pruebas psicológicas, entrevistas, cuestionarios y la lectura de la circulación energética profunda, para así en la fase tres, dar un reporte que recopila de manera clara y sintetizada los hallazgos del estado psicopatológico y energético, y con dicho diagnóstico pasar a trabajar en la última fase.

Después se elabora un programa el cual es trabajado con los Packs de Tagdröl, que contienen los objetos sagrados y las reliquias, estos se aplican fácilmente sobre el cuerpo, a nivel de los chakras (centros de energía).

¿Para qué sirve?

Sirve para superar muchos de los males que nos aquejan, como: Estrés, presiones, agobios, ansiedad, sobrecarga de responsabilidades. Tristeza profunda, depresión.

Problemas en las relaciones interpersonales (pareja, familiares, compañeros de trabajo y/o estudio). Falta o confusión con el propósito de vida, entre otros.

¿Cómo llega a ser pionera del método tadröl en Colombia, de donde nace el interés?

Durante mucho tiempo he sido una buscadora incesante del bienestar mental, aprendiendo y poniendo en práctica primero en mi propia vida lo que aprendo para así poderlo brindar y enseñar a quien lo necesite. En ese camino siempre sentí que faltaba algo que la academia tradicional no me había ofrecido del todo, y lo confirmé cuando aprendí y practiqué las llamadas Terapias de Tercera Generación de la Psicología Cognitivo Conductual, dentro de las cuales está el tan nombrado Mindfulness (o conciencia plena).

Conociendo esa parte de la historia de las técnicas modernas de la Psicología comencé a buscar una maestría y encontré el Método Tagdröl.