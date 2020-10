El tratamiento complementario que es ideal para pacientes que padecen o superaron el cáncer

Cada tratamiento de cáncer debe ser individualizado porque tiene varios matices en cada paciente, especialmente cuando se trata de mujeres que por esta enfermedad perdieron sus senos, sus ovarios, útero, etc.

Así lo explica la Dra. Pamela Vásquez, de Medicina Estética Oncológica, quien asegura que la parte emocional también se ve perjudicada en gran medida, considerando que el autoestima baja totalmente porque ellas se sienten incompletas.

"Para eso es importante considerar la Medicina Estética Oncológica como parte del tratamiento de casos de cáncer. Cabe destacar que todo se deriva desde el oncólogo quien deriva a los pacientes a cada especialista, esto involucra a psicólogos y hasta psiquiatras para tratar de aplacar los momentos de ansiedad y depresión con el con de que no se agraven", explica Pamela.

Hay que entender que esta enfermedad, como es el cáncer, acarrea un problema que es intenso y muy desgastante. Esto solo con el mismo hecho de pensar que tiene un alto porcentaje de mortalidad a nivel mundial.

Es entonces cuando tras varias cirugías, quimioterapias, radiación, terapia hormonal, etc se ven también otras secuelas a nivel físico e interno.

Entre los cambios externos se evidencia la caída del cabello, caída de las pestañas, uñas desgastadas, pérdida de peso abrupta, cambios en la piel con heridas que no cicatrizan y en cuanto a los cambios de nivel interno pues los órganos ya no funcionan de manera normal, dependiendo de la zona afectada.

Según Vásquez, la piel es una de las zonas que reflejan el desgaste físico y se empiezan a observar queloides, seromas (acumulación de líquido), ausencia del pezón (cuando hay remoción de la glándula mamaria), entre otros factores consecuentes del tratamiento contra el cáncer.

"Es aquí cuando se evalúa la Medicina Estética Oncológica como parte del proceso para que cada paciente pueda sentirse mejor. Por ejemplo, el maquillaje es muy importante en el caso de las mujeres, además hay técnicas con tatuajes para dibujar los pezones en el caso de quienes han padecido de un cáncer mamario y también se da seguimiento a aquellas lesiones de la piel porque se quema cuando se trata de la radiación. Aquí aplicamos mascarillas hidratantes y humectantes, y otras intravenosas para que el efecto sea inmediato.

La radiación y quimioterapia dejan secuelas como inflamación de la mucosa intestinal y de la garganta, por eso también nos soportamos de un nutricionista que evalúe una dieta para evitar afección en el intestino y garganta", detalla la especialista.

Cabe destacar que la caída del cabello, pestañas y cejas también es muy común en los tratamientos de quimioterapia. Muchas personas experimentan ello tras la segunda sesión. En este proceso se utilizan hasta 5 químicos fuertes y además causa melasma en la piel así como debilitamiento de las uñas.

Para Pamela, aquí se da una guía en cuanto a higiene del cabello, cómo lavarlo y tratarlo para que los folículos pilosos no se inflamen y en caso de perder todo el cabello para tratar de manera adecuada la calva.

"En España ya se usa la terapia de frío para disminuir los efectos de la quimioterapia en el cabello. Se usan guantes y gorros fríos para cuidar el folículo piloso", señala.

Sin embargo, cuando una mujer experimenta el vaciamiento de ovarios y útero se trata de una menopausia quirúrgica por lo que traerá los efectos de la misma y hay que tratar el tema de los calores.

En el caso de los implantes de mamas, será el oncólogo el que determine el tiempo adecuado para hacerlo porque esto varía según cada paciente que ha padecido cáncer de mama.

Este es el acompañamiento ideal para que un paciente de cáncer pueda mantener un estilo de vida a su gusto. Sin embargo, no olvidemos que el apoyo físico, psicológico y familiar van de la mano para lograrlo. No basta con tratar de levantar el ánimo, hay que entender que se trata de un duro y largo proceso que requiere de mucha atención.

