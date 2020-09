Cuatro consejos que debes seguir las personas tímidas para ser más seguras y sociables

La timidez puede ser vista como un problema ya que puede limitarte a desarrollar una buena vida social o captar ciertas oportunidades, sin embargo, esto es más común de lo que crees y hay formas de controlarla. Por eso aquí te traemos algunos consejos que serán ideales para personas tímidas.

Esta característica no debe verse de forma negativa, pues es bastante normal que nos sintamos algo retraídos y nerviosos en determinadas circunstancias.

Sin embargo, si sientes que es algo que afecta toda tu cotidianidad es importante que empieces a dar pequeños pasos para sentirte mejor un mucho más seguro.

Ejercicios de respiración que debes hacer para evitar estrés laboral Te sentirás más relajado.

Existen algunas acciones que puedes hacer tú mismo para superar las barreras de la timidez y, por eso, aquí te dejaremos algunos consejos.

Cuatro consejos para que las personas tímidas sean más seguras

No te exijas tanto

Los tímidos suelen pensar demasiado en las posibilidades de hacer el ridículo de alguna manera, por eso temen hablar y hacer comentarios de poco valor en una conversación. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, suelta tus palabras y olvida lo que los demás piensan.

Una buena manera de involucrarte en una conversación es haciendo preguntas sobre el tema que conversa el grupo.

Empieza a socializar

Muchas veces escapamos de las reuniones porque nos causan ansiedad. Esto solo evitará que practiques romper con la timidez. Empieza saliendo junto a personas con las que te sientas mucho más confiado y trata de conocer a nuevas personas.

Actividades que puedes hacer en casa para disminuir la ansiedad y el estrés Preocúpate por tu bienestar mental.

La aceptación social solo está en nuestras mentes

Pensamos demasiado. Nadie está evaluándote y tus comentarios no serán tan importante al final del día, así que si dices un comentario tonto no hay de qué preocuparse, a todos les ha pasado y no lo recordarán tanto como crees.

No eres el único

Puedes sentirte extraño, pero la verdad es que esta característica es muy común y grandes personajes de la historia fueron tal y como tú.

Te mostramos en video: