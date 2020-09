Rutina para moldear tu abdomen

View this post on Instagram

💚ENTRENA TU ABDOMEN ASÍ 🔥 . 🏡💫Una forma fantástica de moldear tu cintura y abdomen en casa . ¿Te ha gustado?😍 . 🙏😃Compártela con quien creas que le puede ayudar. . 👸Modelo @senada.greca 💭Ideas para hacer estos . ➡️Series de 3 entre 8-15 repeticiones: . ⌛️Descaso: . 👉Nivel bajo: 90 segundos . 👉Nivel intermedio: 45-60 segundos . 👉Nivel avanzado: 20-45 Segundos . #coreworkout #resistancebands #functionaltraining #situps #homeexercises #fitfam