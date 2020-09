Rutina de ejercicios para combatir la flacidez abdominal

View this post on Instagram

Combate la flacidez abdominal 😍 . Haces planchas abdominales? Sabias que trabajan los músculos abdominales más profundos 😍 . Si estás sufriendo de dolores de espalda , las planchas abdominales te pueden ayudan a fortalecer esta zona . También mejora tu postura y si te fijas en los diferentes tipos de planchas abdominales trabajamos todo nuestro cuerpo (hombros, brazos , pecho , espalda , piernas , glúteos y hasta las pantorrillas) . Cada cuánto hacerlas? . 2 o 3 veces por semana dejando días de por medio 😍 . Etiqueta a una amiga 👇🏻👇🏻