Te quiero pero merezco algo mejor

La vida es extraña. A veces pone en tu camino un amor bonito que te traerá un cambio de 180º y a veces, es un mal amor lo que conseguirá que abras los ojos.

A veces te enamoras de alguien que parece increíble, con quien compartes muchas cosas y pasas momentos lindos pero entre todo lo maravilloso de su relación, hay ciertas cosas negativas que pasan desapercibidas pero que te están drenando.

Hay química entre ustedes pero el amor de verdad es algo más que eso. Quizá esa persona puede parecer un encanto pero en realidad, no es delo todo lo que esperabas; en el fondo sabes que no te conviene y que te hace pensar que mereces algo mejor.

No hay decisión más difícil de tomar que decidir de alejarte de una persona a la que has amado tanto sin embargo, es más difícil quedarte cuando no eres feliz o dejas de sentirte tú.

No está bien cuando terminas sintiéndote menos que antes de llegar a esa persona. No está bien cuando te ha hecho dudar de lo hermosa que eres y tampoco está bien que te deje con la sensación de que algún día te dejará porque "hay otras más interesantes que tú".

Quizá aún sientes afecto por esa persona pero sabes que es momento de tomar otro camino.

Ninguna cantidad de tiempo que hayas pasado con esa persona o la relación que existe con quienes los rodean es razón para quedarte. Ni siquiera si tienen hijos o comparten algo más.

El amor nos ciega y es comprensible que te haya tomado tiempo darte cuenta de que no te convenía. Cuando estamos enamorados, elegimos ver sólo lo mejor e ignoramos todo lo que podría significar un "pero" en la relación. Pero bien dicen que "es mejor tarde que nunca" así que no te sientas mal por marcharte. Mereces más, algo mejor.

Si alguien no es bueno para ti, no llena tus expectativas o simplemente ya no te hace feliz, es válido marcharte.

No tienes que conformarte con migajas de amor ni tampoco pretender que todo está bien por miedo a lo que otros puedan pensar. No es egoísta pensar que mereces más. Aprende a ponerte primero.

