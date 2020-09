Autoestima: Mitos, verdades y curiosidades sobre el pilar del bienestar humano

Desde hace muchos años, el quererse está de moda. Cada vez son más las personas que hacen propaganda del amor propio, de la autoestima y de mantener una relación sana consigo mismas.

Pero del dicho al hecho hay un trecho,¿cuánto hay de verdad en estas afirmaciones?

Las redes sociales, se han convertido, en uno de los cimientos para reafirmar el amor con uno mismo.

Y esto puede ser un problema, debido a las comparaciones y a los escaparates virtuales.

"El problema está cuando uno confunde lo que ve en las redes sociales, en Instagram, donde todos muestran lo lindo, lo divertido, cuando eso se confunde con la realidad […] ahí es un grave problema porque entran las comparaciones", sostiene Melisa Dalia (M.N 72013), psicóloga licenciada en por la Universidad de Kennedy y especializada en la psicología clínica para adultos.

La psicóloga, insiste en que los espacios virtuales, muestran una realidad idealizada, ya que no es común, subir contenido que demuestra el lado más triste de la vida.

¿Influye la infancia?

Efectivamente, la educación es un factor muy importante para que el individuo desarrolle una autoestima sana.

"Tiene que ver con esta valoración de pensamientos, de sentimientos, que nos fueron dado en nuestros primeros tiempos, lo que nos fueron diciendo va armando nuestra valoración", explica Dalia.

La psicóloga, señala que hay que mantener un "equilibrio" en la educación, sin llegar a la sobreprotección ni a desmerecer al niño.

No obstante, Dalia explica que la autoestima no depende exclusivamente de la infancia.

"Sí, depende de nuestras figuras, sí, es lo único de lo que depende, no, también hay una cuestión cultural y de nosotros mismos, de esa mirada que podemos hacer", asevera.

¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?

Dalia, confirma que la autoestima de las mujeres, suele depender más desde un punto de vista emocional, mientras que en los hombres, es más común la competencia y la comparación.

"A los mujeres se nos pidió y se nos pide cumplir con un montón de requisitos para que eso sea algo que le guste al hombre", menciona la psicóloga.

Dalia, agrega que a veces se escucha en mujeres maltratadas o abusadas que no "podían decirle que 'no' al marido y que solamente había que tener relaciones cuando el marido disponía y quería de su cuerpo como si fuese una cosa a o que el placer está solamente destinado a lo que el hombre quiere", aunque afirma que "por suerte" la lucha actual de las mujeres está influyendo para que estas situaciones vayan disminuyéndose.

Sobre qué es lo que más ataca al amor propio de un hombre, Dalia lo asocia al reconocimiento laboral o económico.

"Hay otra competencia o exigencia, parecería que el ser mujer o ser hombre incluye un montón de cosas para la exigencia de quién y ahí entra toda la cuestión", asevera.

La profesional, subraya además que la comparación es una costumbre que merma nuestro amor propio.

Autoestima en tiempos de pandemia

La incertidumbre, lleva a la ansiedad, la ansiedad, al estrés, el estrés al pensamiento obsesivo y esto a la inseguridad. Todo esto lo han experimentado muchas personas en la pandemia.

"La pandemia despertó las emociones de todos, las buenas, las malas, las peores, las mejores", comenta Melisa.

La psicóloga manifiesta que esta situación "nadie la pudo representar psicológicamente".

En lo referente al aspecto físico, se observa que hay gente que están pasando la pandemia en pijama, alimentándose mal, o pasando mucho tiempo en la cama. Esto es otro factor que hace flaquear el amor propio.

"Frente a eso, armar otra rutina es super necesaria porque es lo que te ordena, que vos todos los días aunque no trabajes que te saques el pijama, que salgas de la cama", especifica Dalia.

La especialista, menciona el caso de una amiga, que le contaba que tenía problemas para conciliar el sueño, y que luego reveló que comía, estudiaba y trabajaba todo el tiempo desde su cama.

"La cama sirve para dormir y el pijama, que uno pueda armar una nueva rutina, aunque sea que estés sola en tu casa, maquillarte un poquito, ponerte bien para ti", puntualiza.

Gimnasia para el amor propio

La autoestima es como una alimentación equilibrada y unos ejercicios habituales, que debe fortalecerse siguiendo ciertos pasos.

Dalia, menciona que es muy importante no cargarse de sobreexigencias, darse espacios para hacer lo que a uno le guste, no compararse con los demás, "cambiar el 'no puedo por el voy a intentarlo"", tener metas "no perfeccionistas", sino "concretas y lógicas que uno pueda ir cumpliendo", y para ella, "el mejor de los tips es bajar esta severidad de lo que nos decimos a nosotros mismos"

Y es que a veces la autoestima es como tener una balanza, donde a veces añadimos más elementos a una parte y dejamos la otra descuidada. Y sobre todo en esta cuarentena, que ha expuesto todas nuestras debilidades.

No es sencillo, y puede parecer complicado, pero la gimnasia es lo mismo a la mente que al cuerpo y hay que tonificarla.

No te pierdas el video en