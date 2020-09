¿La alergia al ejercicio existe? conoce la extra condición que impide hacer actividad física

Muchos lo han mencionado como un chiste para alejarse de la actividad física, pero la realidad es que sí existe una condición que produce una especia de alergia al ejercicio y, aunque no es muy común, quienes la padecen deben tener mucho cuidado por los intensos síntomas que presentan.

Se trata de una extraña condición llamada anafilaxia inducida por el ejercicio, que afecta a las células mastocitos y produce una extraña forma de alergia a los alimentos o medicamentos.

Esta condición afecta a muy pocas personas y una de ellas es Tasha Coates, una gimnasta que desarrolló la enfermedad luego de haber tenido 10 años de entrenamiento deportivo.

"Habiendo sido gimnasta durante 10 años no estaba dispuesta a que el diagnóstico me definiera y me prohibiera del deporte que amo, por lo que me cambié a la gimnasia para discapacitados", dijo la deportista en una entrevista para la BBC.

¿Por qué se le conoce como alergia al ejercicio?

La aparición de la anafilaxia inducida por el ejercicio se puede dar por varios factores que se activan con la actividad física.

Entre estos factores están algunos alimentos antes de ejercitarse como el maní, trigo y comidas del mar, así como algunos medicamentos.

Entre los síntomas de esta enfermedad pueden estar la aparición de ronchas, diarrea, calambres, náuseas y mareos.

Quienes experimentan episodios graves pueden presentar dificultad para hablar, respirar o tragar y estos suelen ser tratados con adrenalina.

Tasha Coates no detuvo el ejercicio, debido a que le hace bien a su estado físico y emocional, sin embargo debe tener muchas precauciones para no atravesar este tipo de episodios.

