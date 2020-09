Consejos para no engordar con el teletrabajo y tener una vida saludable

El teletrabajo es una opción laboral que muchas hemos tenido. Sin embargo, con la pandemia de Covid-19 la mayoría de las empresas han enviado a los empleados a trabajar desde su casa.

Estar siempre en una misma posición no es nada bueno para nuestra figura. Te damos los mejores consejos para no engordar con esta, cada vez más creciente, forma de laborar.

La tentación de estar en casa solas frente a un ordenador puede hacer que comamos más. Tenemos la libertad de sentarnos con platos de comida o algo con qué picar durante el día. Muchas hemos pensado en ello o comenzado a actuar de esa manera y hemos notado que estamos engordando.

Nuestro primer consejo es que actúes como si estuvieras acudiendo a la oficina. Come a las horas y evitar picar entre comidas. Si tienes mucha ansiedad puedes optar por hacer dos meriendas con frutas al día.

Busca maneras de mover tu cuerpo a pesar del teletrabajo

Aunque el teletrabajo nos obligue a laborar sentadas durante toda la jornada, también puedes sacarle provecho al hecho de que estás en tu casa. No te mantengas en una misma posición. Esto puede provocar que aumentes de peso. También puede general que padezcas de fatiga muscular y desentumecer las piernas.

Lo que te recomendamos es que hagas una pausa cada 15 minutos. Además, también es ideal dedicar unos cinco minutos cada descanso para subir y bajar escaleras o caminar por las diferentes áreas de tu casa. Asímismo, como si de una jornada común se tratara, al terminar dedica una hora a hacer ejercicios. Puedes caminar para comenzar, correr o saltar la cuerda.

Lava tus dientes y cambia tus hábitos alimenticios

Otra forma de evitar comer a deshoras es cepillarte después de cada comida. Mantener tus dientes limpios hará que la tentación de picar sea menor.

Establece buenos hábitos de teletrabajo. Cuando vayas al súpermecado evita comprar dulces o productos poco saludables. Esto para no tenerlos al alcance a ellos durante tu jornada.

Por último, te recomendamos incrementar la ingesta de verduras. Ellas te saciarán y ayudarán al cuerpo a contrarrestar la falta de ejercicio que conlleva a un trabajo no presencial. Sigue estos consejos. No solo evitarás subir unos pesos de más. También mantendrás tu organismo saludable.

