5 maneras de romper los malos hábitos alimenticios para cumplir fácilmente con tu dieta

Independientemente de lo disciplinada que seas con respecto a tu dieta, a veces los malos hábitos alimenticios se interponen y arruinan esos planes, pero con un poco de esfuerzo se pueden superar.

Según reseña el portal Well + Good, comer sin sentido, comer por la noche, saltarse el desayuno y comer emocionalmente son algunos de los malos hábitos alimenticios más comunes. Pero no te preocupes, no estás sola en esto.

5 trucos para disfrutar de tus postres favoritos y no aumentar de peso La clave está en controlar tu alimentación y llevar una vida activa.

Muchas personas son víctimas de este tipo de problemas, por lo que hemos compilado una lista de ideas sobre cómo puedes evitar que los malos hábitos alimenticios arruinen tus planes de dieta.

No comas con distracciones

Ya sea que estés comiendo frente a tu computadora o TV, comer distraída puede hacer que consumas más calorías. Según un estudio, las personas que comían distraídas consumían más alimentos más tarde el mismo día.

Evita comer emocionalmente

Puede parecer tentador comer más alimentos en un mal día, pero puede hacer que las personas coman más de lo que deberían. En vez de eso puedes aliviar un poco el estrés hablando con un amigo.

Disminuye el tamaño de las porciones

Esos platos llenos de pasta se ven muy bien, pero pueden influir en tu mente para comer más de lo necesario. Come cantidades más pequeñas para que sea menos probable que lo hagas en exceso.

Ten un plan alimenticio

Tener un plan de alimentación adecuado te permitirá controlar tu ingesta general de alimentos, lo que contribuirá a tus esfuerzos por seguir tu dieta.

Si odias las dietas y quieres bajar de peso, este es el único cambio que debes hacer en tu vida Bajar de peso no tiene que ser una lucha con la comida

Duerme bien

¿Deseas azúcar y carbohidratos? Puedes culpar a esas largas noches en el home office que te agotan la energía y te hacen propensa a tener malos hábitos alimenticios. Dormir lo suficiente te ayudará a suprimir ese pecaminoso deseo.

Te recomendamos en video