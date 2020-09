Rutina de cardio de bajo impacto para tonificar tu cuerpo

View this post on Instagram

TONIFICA SIN IMPACTO 🏃🏻‍♀️🏃🏻( Guárdalo para que pongas en práctica estas variaciones dentro de tu rutina 🖇 y ayúdame etiquetando alguien, ¡compartir nos ayuda a todos !⤵️.) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥¿puedo bajar de peso aún cuando no puedo saltar? OBVIAMENTE. — El cardio de bajo impacto reduce saltos y se apuesta por un acondicionamiento en base a las repeticiones y coordinación en los ejercicios. — ¿Es igual de efectivo? TOTALMENTE. No lo subestimes, en verdad esta que arde. ⚡️🔥 — ¿A quien retarás para hacer estos contigo? Menciónalo acá abajo ⤵️ – #rutina #fitness #gym #ejercicio #n #entrenamiento #motivacion #workout #deporte #salud #fit #lifestyle #vida #gimnasio #vidasana #love #healthy #dieta #crossfit #cardio #training #latino #cuerpo #suplementos #ejercicios – @hiitmax @shape @girlyexercises @homeworkouts_4u @fitgirlvideos @workoutroutine @gym_videos @homeworkoutvideos_ @abs_at_home @gluteworkouts @skinnier @womenshealthmx @bootytransformation @legworkout