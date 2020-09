Ejercicios básicos para marcar laterales abdomen en 15 minutos

Trabajar los abdominales no es nada sencillo pero cuando encuentras los ejercicios adecuados, te das cuenta de que puede no ser una pesadilla.

Los músculos oblicuos fuertes hacen que tu abdomen tenga un atractivo único y aunque no lo creas, puedes hacer una rutina de 15 minutos para comenzar a marcarlos. No necesitas de aparatos costosos ni tampoco de mucho espacio, basta con que te pongas ropa cómoda y te decidas a tener una vida más activa. Claro, para que sea más efectivo y veas los resultados, no olvides que la clave está en la constancia y una buena alimentación.

Tener un abdomen fuerte es importante porque apoya la columna vertebral, reduce el riesgo de diabetes tipo 2 (que comúnmente está relacionada con el exceso de grasa abdominal) y mejora el rendimiento en actividades físicas que implican movimientos rápidos y torsiones. No olvides calentar antes de realizar cualquier rutina

Abdominales de bicicleta

-Acuéstate en el suelo con una pierna extendida hacia afuera y una pierna doblada con la rodilla hacia el pecho. Ambos pies no deben tocar el piso.

-Coloca tus manos en la parte posterior de la cabeza.

-Alterna doblando y extendiendo las piernas, como si estuvieras en una bicicleta, mientras giras los codos opuestos hacia la rodilla doblada. Asegúrate de concentrarte en extender completamente tu pierna recta.

-Para que no sea tan pesado, mantén tus manos hacia abajo a los lados, solo haz un ciclo con tus piernas.

Alcance alternativo

El trabajo alternativo de alcance y captura en los músculos transverso del abdomen y recto abdominal.

-Acuéstate y dobla las rodillas.

-Mueve ambas manos hacia el muslo izquierdo hasta llegar a la altura de la rodilla.

-Regresa a la posición inicial.

-Repite este movimiento en su lado izquierdo.

-Repite 10-12 veces en cada lado.

Planks laterales

-Ponte del lado de tus pies y tu antebrazo.

-Levanta el otro brazo hacia el techo o manténlo en la cintura mientras subes y bajas las caderas.

-Todo tu cuerpo debería estar enganchado para no perder postura y hacer más esfuerzo.

-Repite por 30 segundos en cada lado.

