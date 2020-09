¿Necesitas un momento de relajo? Conéctate a esta transmisión en vivo de sonoterapia

Desde Estados Unidos, una chilena relaja a sus compatriotas con atractiva terapia de sonido. Para Luna Rukmini todo comenzó cuando la invitaron a una demostración de sonoterapia. “Lo probé por primera vez y aluciné con la profundidad y el poder transformativo del sonido”.

El mundo de la Diseñadora Industrial cambiaba a mediados de 2011 cuando tuvo que partir rumbo a Estado sUnidos para trabajar en Marketing y Publicidad. En California se especializó en sonotrerapia y de ahí en más se ha transformado en referente internacional en la especialidad.

Sus transmisiones en vivo para @Mallsport desde Estados Unidos se han transformado en un éxito, especialmente entre quienes necesitan relajarse y bajar las revoluciones de un día intenso…algo que suena bien.

¿Cómo llegaste a la sonoterapia?

Hace años me invitaron a un evento donde ofrecían una demostración de sonoterapia. Lo probé por primera vez y aluciné con la profundidad y el poder transformativo de la terapia. Luego comencé a asistir a sesiones regularmente hasta que me crucé con una persona que ofrecía capacitaciones en esta modalidad. Inmediatamente supe que quería aprender más y me inscribí. En ese momento mi vida cambió completamente y comprendí que esto era a lo que debía dedicar mi vida. De a poco comencé a sumergirme cada vez más en la Sonoterapia y al mismo tiempo en otras modalidades y así fui desarrollando mi propia práctica.

¿Cuál es la diferencia de la sonoterapia con relación a otras terapias alternativas?

Hay muchas terapias alternativas y todas son diferentes. Cada una tiene distintos beneficios y creo que cada persona necesita encontrar lo que funciona mejor para él o ella. Creo que la principal diferencia de la sonoterapia es el uso de sonidos y vibraciones como canal principal del tratamiento. En otras terapias se utiliza el tacto, la conversación, la canalización, la psicología, los aromas, etc, pero aquí usamos instrumentos muy particulares que están afinados a distintas frecuencias y que tienen un impacto significativo en nuestros cuerpos mental, físico, energético y emocional.

¿Cuáles son los beneficios de la sonoterapia?

Hay muchos beneficios y cada vez se van descubriendo más ya que se están desarrollando más estudios para comprender el impacto de las vibraciones y los sonidos en las personas. Alguno de los beneficios más comunes son: ayuda a reducir ansiedad, tensión y estrés; mejora la circulación de la sangre; fortalece el sistema nervioso; promueve calma y paz interior; mejora la calidad del sueño; entrega mayor vitalidad; equilibra los centros energéticos; ayuda a disolver creencias y emociones negativas; proporciona mayor claridad y ayuda en la toma de decisiones.

Terapia sanadora

Lo que para muchos puede sonar como “alternativo” por el uso de campanas, cuencos o metalófonos, para otros como en el Reino Unido y Estados Unidos se ha transformado en algo tan serio que se reune en asociaciones formales con especializaciones.

Así como la música evoca recuerdos y emociones, la Sonoterapia las conduce en tratamientos concretos.

¿De qué manera puede ver o sentir una persona los beneficios al hacer una terapia como esta?

Mientras más se expone una persona a esta terapia, más cambios notará en su vida. Me ha tocado ver cambios realmente lindos en la vida de las personas con las que trabajo. Además de Sonoterapia yo realizo una terapia llamada Reprogramación Emocional, que incluye sonoterapia además de otras modalidades y que ayuda a las personas a re-programar creencias limitantes que vienen desde experiencias vividas durante la niñez y que tienen que ver con la manera en la que crecimos y nos influenciamos (ya sea por nuestros padres, colegios, los medios, religión, etc). A través de la Reprogramación Emocional buscamos entender el origen de estas limitaciones para así poder sanarlas y vivir nuestra vida de manera armoniosa y libre. Yo misma me he beneficiado profundamente de este tipo de terapia y he visto cómo mis pacientes han podido superar miedos, traumas y varias limitaciones – desde el miedo a hablar en público hasta traumas infantiles.

¿Cómo llega una persona a transmitir esa tranquilidad y paz que la gente que te ve percibe en ti?

Me alegro enormemente de que la gente perciba tranquilidad y paz conmigo. Creo que para poder transmitir cualquier cosa, primero tienes que sentirlo en tu interior. Si estamos nerviosos o estresados, vibraremos en esa frecuencia y eso es lo que el resto percibirá. Pero si experimentamos paz y tranquilidad en nuestros corazones, eso es lo que lograremos transmitir. Yo personalmente me preocupo bastante de hacer mi trabajo de desarrollo personal. Me apoyo en otros terapeutas, en mi pareja y en la comunidad consciente que me rodea para poder mantenerme en una buena vibración y así poder servir a los demás.

Tus clases con Mall Sport son por redes sociales, desde donde transmiten y cómo ha sido la recepción de la gente.

Transmitimos en vivo en Instagram todos los viernes a las 18:30hrs. Yo tengo el living de mi casa adaptado como estudio (con luces, micrófonos, mixers, etc) ya que trabajo mucho de manera virtual. ¡La recepción de la gente ha sido realmente maravillosa! Estoy constantemente recibiendo mensajes muy lindos y llenos de cariño de parte de gente que participó en la sesión, ya sea en vivo o después, desde distintas partes de Chile y a veces hasta de otros países también. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y estoy muy agradecida por todo el apoyo y el amor que he recibido.

¿Crees que Chile es un país que necesita más de este tipo de terapias?.

Creo que el mundo entero necesita este tipo de espacios en donde la gente pueda conectarse con su ser interior, experimentar calma y estar en comunidad. Es importante y necesario poder encontrar momentos de paz y armonía y vivir la vida desde un lugar sincero y tranquilo. Las terapias están; lo que veo que hace falta en Chile es que la gente aprenda a amarse a sí misma y a invertir en lo que realmente vale la pena para nuestro desarrollo personal. A veces malgastamos nuestro tiempo y dinero en cosas que creemos que nos hacen felices pero en realidad esas cosas solamente esconden o tapan nuestra insatisfacción de manera temporal. Por ejemplo, muchos de mis pacientes sufren de estrés por el trabajo y tienen miedo a sus jefes. Esto es algo muy común. Antes de hacer terapia, ellos buscaban olvidarse del estrés con soluciones temporales (ya sea un buen "carrete" o ver televisión o comprarse algo material) pero luego de exponerse a momentos de encuentro y desarrollo personal, han logrado sanar y sobrellevar el estrés, y al mismo tiempo experimentar relajo y armonía absoluta. Esto les ayuda a desarrollar una perspectiva distinta hacia cómo lidiar con con estrés y el miedo y les entrega la valentía y sabiduría para poder hacerlo. Si más gente en Chile se expone a este tipo de trabajo personal, más felices y armoniosos seremos todos.

Sientes que las terapias alternativas son necesarias para vivir tranquilos y en armonía.



Más que las terapias mismas, creo que lo que sí es necesario, es buscar maneras que nos sirvan a cada uno para poder vivir tranquilamente y ante toda situación. Las terapias son un canal de ayuda para esto, pero fundamentalmente lo importante es que logremos encontrar esa tranquilidad y armonía en nuestro diario vivir. Lamentablemente, muchas terapias tradicionales se enfocan en tratar síntomas específicos en vez de buscar la raíz de los problemas y utilizan medicamentos para tratar esos síntomas. Esto genera dependencia. En cambio, la mayoría de las terapias alternativas tienden a tener un enfoque más holístico y completo en donde el paciente puede hacerse responsable de su propia salud y así mismo puede sanarse. El terapeuta es solo el facilitador, el guía, pero es el paciente el que hace el trabajo y se sana a sí mismo.

Para experimentar los beneficios de la terapia del sonido no es necesario viajar a Estados Unidos. Desde California, y en las redes de Mall Sport, Luna Rukmini nos pone en contacto una vez a la semana con nuestras emociones en algo que sin duda “suena y se siente bien”.