Rutina para glúteos, abdomen y piernas de acero

View this post on Instagram

🔴 RUTINA GAP 🔴 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔷Puedes realizar de 4 a 5 series de esta rutina de ejercicios 🔥💪. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔷En la parte superior izquierda aparecerá una variante del ejercicio más suave para personas principiantes o con alguna limitación. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔷En la parte inferior izquierda aparece una ilustración que te indica que músculo estas trabajando con ese ejercicio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅La ropa que utilizo es de la marca @meaurybrand ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Edición y fotografía 🎥📸. @edilsonparada