Jamás te quedes con quien sólo te llena de dudas

Dicen que el amor se encuentra en cualquier esquina y que llega cuando menos lo esperas. Pero cuando te dejas llevar por el miedo a la soledad o la idea de tener llenar expectativas ajenas, terminas con las redes de la persona equivocada.

Y es que quien no es para ti sólo te enredará en una serie de situaciones que te harán cuestionar el amor..

Quizá el ritmo acelerado de vida que llevamos y la constante presión social sobre "tener a alguien", nos ha llevado a conformarnos con menos de lo que merecemos. Nos quedamos con migajas de amor y terminamos idealizando a quien no nos garantiza un futuro.

No podemos ir por la vida pensando en que alguien nos va a completar pero sí es importante que la persona con la que estemos se convierta en un complemento que nos ayude a crecer. Quien no es es para ti sólo te llenará de dudas. Hará que cuestiones tu valor e incluso que dejes de creer que mereces algo mejor.

Quien no es para ti te hará sentir que caminas sobre una cuerda floja, en la que sólo te la pasas tambaleando en espera de una señal que te garantice que te ama. Los amores incompletos duelen y no te dejan avanzar porque sólo te estancan en un mar de incertidumbre.

¿Por qué conformarte con alguien que te tiene bajo un estatus indefinido? ¿Por qué aceptar algo que sólo te provoca dudas y malestar?

El amor que te llena de dudas no es amor y tú mereces a alguien que te aprecie por todo lo que eres y que no te haga sentir que vale la pena invertir tiempo en ti.

Te mereces un amor que te haga sentir segura y especial, no uno al que tengas que convencer y perseguir todo el tiempo. No te conformes. El amor de verdad debe ser constante y recíproco; debe sumar y no restar. Así que no te conformes ni te presiones. Aprende a verte como el ser más maravilloso, a ser feliz contigo misma y llegará aquello que te haga sentir que valió la pena la espera.

