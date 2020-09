Reafirma tu vientre con el reto de la toalla

View this post on Instagram

RETO CON TOALLA 💥😍 Menciona a alguien en comentarios para que haga este desafío ⚡️ . Este súper circuito ha sido creado por la increíble @lillysabri 🔥 Te atreves a hacerlo y conseguir tu objetivo de reafirmar tu vientre? . Sigue estas pautas: ✅ Ejecuta 40” por ejercicio ✅ Descansa 20” entre ejercicios ✅ Completa 4 series del circuito ✅ Repite 3 veces/semana el reto . #deporlovers #muéveteencasa #fitnesslifestyle #tagsomeone #abs #workoutoftheday #abdominales