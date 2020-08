Rutina de ejercicio con baile para reducir la cintura

View this post on Instagram

🎵 “Yo Perreo Sola” – @badbunnypr . ❤️ Adelgaza y tonifica tu cuerpo con este #CardioBaile de @__feelingsofit__ para quemar grasa y tonificar tu cuerpo mientras te diviertes! . Pautas de entrenamiento: ✅ Sigue los pasos de la coreo ✅ No descanses entre ejercicios ✅ Ejecuta las veces que quieras la rutina ✅ Repite 2 veces a la semana este reto . #cardiobaile #yoperreosola #baila #reto #workout #ejerciciosencasa