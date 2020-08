Rutina efectiva para lograr unas piernas de acero

View this post on Instagram

🏝 PIERNAS A PRUEBA DE PLAYA🏝 ⠀ Debo decir, que cada vez que conocemos un lugar nuevo en #RepublicaDominicana digo que es el lugar más bello… pero, este fin de semana va a estar difícil de superar. Estas playas parecen piscinas , los colores son ¡espectaculares! Un sueño realmente 😍 aquí les dejo el lugar donde nos estamos quedando y quienes nos han hecho de este paseo algo inolvidable @ecodelmar #BahiaDeLasAguilas ⠀ Ejercicios básicos y poderosos para eliminar grasa, tonificar músculos y moldear caderas. ⠀ 🎯 Zona : Glúteos #️⃣ 12 repeticiones de cada lado los que aplican 😴Descanso 30 segundos máximo entre cada ejercicio . ⚡️Rutina de BAJO impacto . 👶Principiantes 2 series . 👧Intermedios 3 series . 😤Avanzados 4 series .