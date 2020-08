Rutina para trabajar todo el cuerpo con un balón

View this post on Instagram

Esta rutina trabaja todo el cuerpo y lo único que necesitan es un balón. ( English👇) Me encanta encontrar diferentes formas de mantenerlas rutinas divertidas y ofrecerles distintas opciones para entrenar en casa. Realicen 3 sets de 10 a 12 repeticiones de cada ejercicio. Les recuerdo que estoy ofreciendo mi programa FIT en 12 semanas GRATIS ahora para que todos puedan tener la opción de ejercitarse en casa. Solo: 1. Sigan @kishafitfunstyle 2. Etiqueten a un amigo 3. Envienme un correo a :[email protected] y listo! Yo les estaré respondiendo con la información y el código/cupón de acceso . Cuídense mucho, manténganse activos y en calma. Un día a la vez! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 This is a full body routine and all you need is a ball. I'm always trying to find new ways to offer you ideas to workout at home and keep it different and fun! Perform 3 sets of 10 to 12 reps of each exercise. Also, I'm still offering my 12 weeks to Fit workout plan, for FREE so everyone has the opportunity to workout at home. If you are interested just: 1. Follow @kishafitfunstyle 2. Tag a friend 3. Send me an email to: [email protected] And I will be sending you all the information and promo code for your free access to the program. Stay safe, active and positive. One day at a time!