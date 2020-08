Ejercicios básicos para que tus hombros se vean más sensuales que nunca

Esculpir hombros fuertes no solo es sexy, ¡también es importante! Aunque suene complicado y de inmediato pienses en una rutina pesada, en realidad no es así. Existen ejercicios con los que no tienes que cargar pesos pesados ni sufrir demasiado.

Tus hombros te ayudan a hacer de todo así que tienes que fortalecerlos. Además, unos hombros bien formados pueden ayudar a dar la apariencia de una cintura más delgada y un ancho de cadera más proporcionado.

Trata de hacer esta rutina al menos dos o tres veces por semana para que sea más efectiva y no te lesiones. No olvides calentar.

Ángeles de pared

-Empieza parada con los pies abiertos y la cabeza y la espalda apoyadas contra la pared. Extiende los brazos a los lados a la altura de los hombros y dobla los codos 90 grados, manteniendo los hombros, los brazos y la parte posterior de las palmas de las manos tocando ligeramente la pared.

-Lentamente levanta los brazos por encima de la cabeza, extendiéndolos en una amplia 'V', manteniéndote en contacto con la pared. Dobla los codos y desliza los brazos hacia atrás hasta la posición inicial.

-Haz dos series de 15 repeticiones. Deberías sentir el esfuerzo entre tus omóplatos.

Cobras de piso

Este movimiento se dirige a los músculos de la parte posterior de los omóplatos y la parte superior de la espalda.

-Acuéstate boca abajo en el suelo con los brazos a los lados y las palmas hacia abajo. Tu cabeza debe estar levemente levantada y alineada con tu columna, manteniendo tu barbilla hacia tu pecho.

-Mueve los omóplatos hacia abajo y juntos mientras levantas los brazos y la parte delantera de los hombros del piso, extendiéndote por la parte superior de la espalda y manteniendo la barbilla hacia abajo.

-Haz dos series de 15 repeticiones.

Bajada con tríceps

Moldea tus tríceps usando tu propio peso corporal. Puedes hacer o en un escalón alto o con ayuda de una silla resistente que funja como base.

-Coloca las manos separadas al ancho de los hombros sobre el mueble en el que te estés apoyando.

-Mueve la pelvis y la parte inferior hacia adelante para que haya un espacio de 3 a 6 pulgadas entre la espalda y el objeto, lo que te dará espacio libre mientras bajas.

-Dobla las piernas en un ángulo de 90 grados con los pies plantados firmemente en el suelo o extiéndelas frente a ti (pero no bloquees las rodillas).

-Lentamente baja tu cuerpo, manteniendo el abdomen contraído y concentrando la fuerza en los tríceps.

