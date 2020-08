Rutina corta de abdominales en la cama para decirle adiós a la barriga

View this post on Instagram

ABDOMINALES PARA FLOJOS 🛌 (Se ven inofensivos pero ¡no se confíen! 🤭) ⠀ El sueño de cualquier mujer es dormir y despertar más delgada, la verdad es que es posible hacer ejercicio desde tu cama, amarás experiencia y los resultados 😊✨. Es importante que tomes en cuenta que si el colchón en muy suave, lo hagas en una colchoneta o alfombra. ⠀ INSTRUCCIONES:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🎶Pon tu música favorita la mía "Moon Rider" Jai Wolf . 🎯 Zona : Abdominales .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⚡️Rutina de alto impacto. 👼Principiantes 2 series .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 👧Intermedios 3 series .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 😤Avanzados 4 series .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #️⃣29 repeticiones. 😴Descanso 30 segs .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🤸‍♂️ Outfit : @BeyondYoga www.carbon38.com código de descuento 💫CUSIFIT 💫 ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Así vamos al día de hoy:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💥Jueves 16: cardio + cuerpo completo. 💥Viernes 17: cuerpo completo. 💥Sábado 18: Abdominales . ⠀ Cada noche publico la rutina que corresponde para el día siguiente. Estos entrenamientos son dirigidos a personas que ya vienen haciéndolas desde hace tiempo o que tienen experiencia entrenando.