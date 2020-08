Rutina de ejercicio con una pared para moldear el cuerpo

View this post on Instagram

Lo único que necesitan para esta rutina es una pared. ( English 👇) Lo más importante es reclutar todos los músculos en cada movimiento para lograr el máximo beneficio. Realizar 3 sets de 12 a 15 repeticiones de cada movimiento. Cuidense mucho, manténganse activos y en calma.¡ Un día a la vez! 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 All you need for this workout is a wall. The moat important thing to do is engage all the muscles in each movement to get the most benefit. Perform 3 sets of 12 to 15 repetitions of each exercise. Stay safe, active and calm. One day at a time!